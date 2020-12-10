Forbes: разделяй и властвуй — политологи выяснили лучшую стратегию для России в Чёрном море

Эксперты из корпорации RAND провели политическую игру, которая симулировала конфликт между державами в Чёрном море. В итоге она показала, что Россия способна с помощью невоенных средств достичь успеха и разрушить коалицию НАТО, и в этом Турция будет играть весьма важную роль, пишет Forbes.

Корпорация RAND провела военную симуляцию на тему геополитического противостояния в Чёрном море и пришла к выводу, что наилучшая стратегия для России, которая позволит ей сохранить контроль над территорией, — разделяй и властвуй, пишет Forbes.



Сама игра была проведена в 2018 году, но результаты опубликованы недавно. Цель симуляции была в том, чтобы понять, какую стратегию может применять Россия и как НАТО может на неё отвечать. В итоге оказалось, что России было проще достигнуть своих целей, внося раздор в регион, чем Штатам пытаться регион объединить.



Как отмечают политологи, Чёрное море на протяжении веков было пороховой бочкой, где разные страны от России и Турции до Украины и Румынии боролись за влияние. Но в последнее время Россия стала жёстче отстаивать там свои позиции. И со стороны Москвы ситуация становится всё более угрожающей: бывшие союзники Румыния и Болгария вступили в НАТО, с Украиной отношения враждебные, а НАТО подумывает об укреплении в регионе.



Так что корпорация RAND и решила провести эту симуляцию. В ней принимали участие команды, которые играли за разные политические силы региона. Действие игры происходило между 2020-м и 2025 годом. Легенда такая: НАТО пытается расширить своё военно-морское присутствие, Румыния укрепляет связи с Молдавией, Россия на это отвечает кибератакой против Румынии и агрессивной защитой своей экономической зоны в Чёрном море. Эскалация наступает после того, как российский самолёт совершает опасный манёвр с американским миноносцем, из-за чего погибают американские моряки.



Команды могли использовать разные средства игры: от экономических рычагов, позволяющих заполучить друзей, до кибератак и военных инструментов. Так, американская команда сделала выбор в пользу сочетания военного и политического давления на Россию: создала тактическую группу для обеспечения свободы навигации, провела дополнительные военные учения, а также использовала конвенцию Монтрё, чтобы запретить российским кораблям из Чёрного моря проходить в Средиземное.



Россия при этом всячески пыталась избежать неконтролируемой эскалации конфликта, которая привела бы к конфликту с НАТО и США. Но дело в том, что России и не нужно было прибегать к войне, чтобы достигнуть своих целей, отмечает автор статьи. Игра показала, что Россия может использовать свою стратегию кнута и пряника, чтобы разбить любую коалицию в Чёрном море. Команда, игравшая за Россию, использовала военное давление: преследовала корабли НАТО и разместила дополнительные ракеты в Крыму — но также ряд теневых тактик вроде кибератак, информационной войны, средств компромата.



Такой богатый арсенал средств позволил России найти свой подход к каждой стране из региона. Так, Турции она предложила военное сотрудничество и обмен информацией по Сирии, Болгарии — дешёвый газ. С Румынией боролась с помощью информационной войны и помех для торгового флота, с Украиной — через блокаду Азовского моря, с Грузией — через военные учения в непризнанных республиках.



Этот подход возымел разные результаты: Румыния, Украина и Грузия не прогнулись под российским давлением, но Турция и Болгария вышли из коалиции НАТО, что не позволило обеспечить единый ответ России. Один из главных выводов игры заключался в том, насколько важна Турция. Именно отношения России с Турцией сказались на её позиции и на итогах симуляции.



В игре принимали участие западные эксперты, так что она отражает их восприятие того, какие шаги может предпринимать Кремль, отмечает автор статьи. При этом она показывает, например, почему Наполеон предпочитал бороться с коалицией, а не вступать в неё.



Эта симуляция показала, насколько эффективно Россия может применять невоенные средства, так что снижается риск открытого конфликта с НАТО, отмечают эксперты. Игра показала, что России гораздо проще подрывать региональное единство, нежели коалиции — создавать его, пишет Forbes.



