NI: манёвры на Чёрном море — несмотря на угрозу из Китая сдерживание России остаётся приоритетом НАТО

Учения НАТО в Чёрном море показали, что несмотря на то внимание, которое в настоящее время уделяется потенциальной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России остаётся важным приоритетом для Америки и её партнёров. Как пишет The National Interest, в ВМС США отметили, что «в интересах всего мира обеспечить стабильность и процветание в черноморском регионе, сдерживая агрессивные силы, которые в своих целях стремятся к дестабилизации».

Противолодочные самолёты, средства ведения разведки и американский эсминец с мощным вооружением недавно вместе с союзниками по НАТО провели боевые учения и выполнили ряд задач по противовоздушной обороне в Чёрном море. Как пишет The National Interest, учения в очередной раз показали, что несмотря на то внимание, которое в настоящее время уделяется потенциальной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России остаётся важным приоритетом для Америки и её партнёров.

«Военно-морские силы США часто действуют в Чёрном море совместно с союзниками и партнёрами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира обеспечить стабильность и процветание в черноморском регионе, сдерживая агрессивные силы, которые в своих целях стремятся к дестабилизации», — отметили в ВМС США, говоря о важности сдерживания в этом регионе.

Как отмечает издание, эсминец «Дональд Кук» действовал совместно с американскими самолётами P-8A, канадскими CF-188 и натовскими машинами ДРЛО Е3А в рамках скоординированных усилий по сбору и обмену разведывательными данными, осуществлению связи и сетевого взаимодействия разных средств обнаружения ПВО.

Налаживание взаимодействия между противолодочными самолётами, средствами авиационной разведки и эсминцами ВМС предназначено для того, чтобы обеспечить НАТО новыми тактическими вариантами действий по отслеживанию русских подводных лодок и других действий России на море.

Самолёт Р-8 «Посейдон», работающий в тандеме с американскими подводными лодками, способен вести эффективную охоту за русскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, что относится к сфере учений ПВО. Так, например, российские подводные лодки наверняка могут производить пуски крылатых ракет, подобных «Томагавку», подвергая опасности территории союзников США с моря, что ставит новые задачи перед силами ПВО.

Издание отмечает, что охотники за подводными лодками также готовы к взаимодействию с наземными и надводными средствами, чтобы координировать свои действия с оружием эсминцев. Например, новая морская версия ракеты «Томагавк» при пуске с палубы эсминца может наносить удары по движущимся кораблям противника, если беспилотный летательный аппарат или самолёт системы ДРЛО обнаружит вражескую цель. Выполняя задачи по поиску подводных лодок, «Посейдон» может использовать РЛС с активной фазированной антенной решёткой с электронным сканированием, РЛС с синтезированным раскрытием антенны и индикатор наземных движущихся целей.