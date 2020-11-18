112: Украина будет приветствовать усиление присутствия НАТО в Чёрном море

04:38
МИД КНР: Китай готов совместно с Россией бороться с мировой гегемонией
Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией отдельных стран. Об этом сообщили в МИД Китая.
04:08
В Бразилии за сутки зафиксировали более 30 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 34 091 и достигло 5 945 849.
03:51
В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за снега с дождём и сильного ветра. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко.
03:30
Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха
Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом написал председатель группы от партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо на своей странице в Twitter.
03:13
В Колумбии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6875 и достигло 1 218 003.
03:11
Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором поражение от Сербии
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на разгромное поражение национальной команды от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
03:04
Футболист сборной России Евгеньев: было ощущение, что у сербов всё залетает
Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев прокомментировал поражение от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
02:54
Великобритания увеличит оборонные расходы на £16,5 млрд
Великобритания увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение четырёх лет, это рекордная за последние 30 лет сумма. Об этом сообщили в канцелярии Правительства.
02:50
Теннисист Медведев заявил, что он против любых проявлений жестокости
Россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о ситуации с немецким теннисистом Александром Зверевым, бывшая девушка которого обвинила представителя Германии в домашнем насилии.
02:34
Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 250 тысяч
В США число пациентов, скончавшихся после заболевания коронавирусом, достигло 250 029 человек.
02:30
Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия принёс извинения после разгромного поражения от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
02:27
Франция и Фарерские Острова получат преимущество при квалификации на ЧМ-2022 по футболу
Стали известны победители 14 групп Лиги наций по футболу УЕФА, которые получает преимущество в европейском квалификационном турнире к чемпионате мира 2022 года в Катаре.
02:16
Губерниев считает, что сборной России не хватало Дзюбы
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России по футболу в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Сербией не хватало форварда Артёма Дзюбы.
02:15
В Роспотребнадзоре оценили тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков
Коронавирусная инфекция COVID-19 у курящих людей чаще протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
02:08
Сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022
Сборная России по футболу опустилась в третью корзину перед жеребьёвкой квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
02:01
Йович назвал Россию сильным соперником после победы Сербии со счётом 5:0
Нападающий сборной Сербии по футболу Лука Йович поделился мнением об игре с командой России в шестом туре группового турнира Лиге наций (5:0).
01:58
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
01:56
Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций
Стали известный все участники «Финала четырех» футбольной Лиги наций.
01:52
Наставник сборной Сербии заявил о везении в матче с Россией
Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиша Тумбакович прокомментировал исход матча с командой России (5:0) в Лиге наций УЕФА.
01:44
Черчесов объяснил, почему сборная России проиграла Сербии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил разгромное поражение национальной команды от Сербии в шестом туре группового этапа Лиги наций.
01:40
Радимов заявил, что ему непонятны разговоры об отставке Черчесова
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поражении от Сербии в Белграде (0:5) в рамках Лиги наций.
01:35
Помпео встретился в Иерусалиме с Нетаньяху и главой МИД Бахрейна
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни в Иерусалиме. Об этом глава Госдепартамента написал на своей странице в Twitter.
01:32
Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на Итоговом турнире АТР.
01:31
Уткин отреагировал на поражение сборной России от Сербии
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
01:25
Черчесов об отсутствии Дзюбы: не думаю, что он многое добавляет в игре сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражение от Сербии в Лиге наций в очередной раз ответил на вопрос о невызове нападающего Артёма Дзюба в национальную команду.
01:24
Черчесов: не знаю, почему Сербия не вышла на Евро — 2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что команда Сербии не смогла отобраться на чемпионат Европы.
01:21
Черчесов: у сербов залетело всё, у сборной России — нет
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу реализации национальной команды в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.
01:19
Черчесов о замене Гилерме в игре с Сербией: он ни разу не выручил сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену вратаря Маринато Гилерме на Сослана Джанаева в перерыве матча с Сербией в Лиге наций (0:5).
01:15
Черчесов объявил, уйдёт ли в отставку после поражения от Сербии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, не может ли стать поводом для его отставки разгромное поражение от команды Сербии (0:5) в Лиге наций.
01:14
Число случаев коронавируса в Турции превысило 425 тысяч
В Турции за сутки выявили 4215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
01:09
Эстония и Кипр поборются за сохранение прописки в третьем дивизионе Лиги наций
Определились команды, которые поспорят за сохранение прописки в третьем дивизионе (Лига С) Лиги наций УЕФА.
01:04
Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций УЕФА сезона-2020/21
Нападающий национальной команды Норвегии Эрлинг Холланд стал лучшим бомбардиром второго сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА.
00:56
Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer
Правительство Литвы одобрило приобретение партии вакцины от коронавируса у создающих их фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина страны.
00:55
Черногория пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА
Стали известны команды, заслужившие повышение в классе и заслужившие право выступаь во втором дивизионе (Лиге B) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.
00:48
Губерниев раскритиковал сборную России по футболу после поражения от Сербии
Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромном поражении сборной России по футболу от Сербии в матче Лиги наций.
00:41
Венгрия и Уэльс поднялись в высший дивизион Лиги наций УЕФА
Стали известны команды, пробившиеся в первый дивизион (Лигу А) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.
00:39
Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в Лиге наций
Сборная России по футболу в гостях крупно проиграла национальной команде Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
00:39
Сборная России заняла второе место в группе Лиги наций
Сборная России по футболу заняла второе место в третьей группе Лиги B в рамках Лиги наций УЕФА.
00:37
Сборная Венгрии обыграла Турцию в Лиге наций
Сборная Венгрии по футболу одолела Турцию в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
00:37
В Британии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 609 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 1 430 341.
00:33
Медведев обыграл Джоковича и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
00:18
На МКС не обнаружили внешних повреждений на месте утечки воздуха
Российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС).
00:18
Месси: устал быть причиной всех проблем в «Барселоне»
Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем каталонского клуба.
00:02
Хоккеист СКА Каменев: «Трактор» сам не играет и другим не даёт
Нападающий петербургского СКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:59
Во Франции за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 28 383 и достигло 2 065 138.
23:47
В Санкт-Петербурге запретили доступ зрителям на спортивные мероприятия
В Санкт-Петербурге приняли решение о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса, в том числе запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия.
23:46
Зеленский сдал ещё один положительный тест на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об улучшении самочувствия и уточнил, что сдал ещё один тест на коронавирус, который дал положительный результат.
23:36
Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в первом тайме матча с Сербией
Сборная России по футболу крупно проигрывает команде Сербии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.
23:30
РКН потребовал от Google снять ограничения в отношении Соловьёва
Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять ограничения в отношении журналиста Владимира Соловьёва.
23:30
Сборная Сербии забила третий мяч в ворота России в первом тайме матча Лиги наций
Сборная Сербии по футболу забила третий мяч в ворота команды России в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.