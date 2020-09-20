Times: «перешли от слов к действию» — Великобритания резко увеличила активность у берегов России

С конца августа ВВС и ВМС Великобритании в составе сил НАТО увеличили своё присутствие в Чёрном море и Арктике, передаёт The Times. По данным издания, вооружённые силы страны направляют самолёты и корабли к побережью России с целью сбора разведданых.

Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот Великобритании значительно увеличили патрулирование у российских берегов в ходе «беспрецедентной» операции, призванной заставить Россию занять оборонительную позицию, сообщает The Times.

Как отмечает издание, начиная с последней недели августа к черноморскому побережью России и к побережью Кольского полуострова в Арктике было направлено уже 28 британских самолётов. К российским берегам формированиями до пяти самолётов были направлены многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon, самолёты-заправщики Airbus A330 MRTT, разведывательные самолёты Sentinel и RC-135, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Sentry E-3.

По данным источников в британских вооружённых силах и сайтов отслеживания самолётов, первый раз Eurofighter Typhoon пролетели над Украиной около двух недель, однако с тех пор патрулирование над Чёрным морем активизировалось. Кроме того, истребители впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок.

Как стало известно The Times, в регион был направлен британский фрегат HMS Sutherland в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские военные корабли.

Кроме того, в среду в Чёрное море был направлен разведывательный фрегат HMS Enterprise. А в субботу Министерство обороны Великобритании сообщило, что 250 солдат 16-я десантно-штурмовой бригады приняли участие в учениях НАТО на Украине.



Бывший пилот британских ВВС Эндрю Брукс полагает, всё это стало ответом на последние действия России, которую на Западе обвинили в отравлении российского блогера Алексея Навального, и активизацию ВВС страны над Северным морем.

«Это признак того, что мы наконец-то перешли от слов о реагировании к действию в ответ. Мы идём на «задний двор» России и противостоим её агрессии», — заявил Брукс.

По словам отставного пилота, патрули военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании злят Россию, заставляя её в ответ выводить истребители, корабли и подводные лодки, что позволяет шпионским самолётам Королевских военно-воздушных сил собирать разведданые.

Анонимный источник The Times в британской разведке отметил, что собранная информация поможет «выявить уязвимые места наших противников и попытаться их использовать».

При этом, по словам министр обороны Бена Уоллеса, патрулирование в Арктике направлено на сохранение «свободы судоходства». Уоллес подчеркнул, что Великобритания «несёт ответственность за поддержку союзников в Арктике, таких как Норвегия, в целях сохранения безопасности и стабильности в регионе».