Постреляли и улетели: Forbes рассказал о «ракетном сюрпризе» США Крыму

Армия США провела стремительную переброску нескольких РСЗО HIMARS в Румынию, где они выпустили несколько ракет в Чёрное море, после чего погрузились назад в транспортники и улетели назад в Германию, пишет Forbes. По мнению журнала, подобная операция призвана послать Москве определённый сигнал и дать ей понять, что США обладают солидной огневой мощью на дальних дистанциях.

В четверг Армия США тайком перебросила две ракетные установки дальнего радиуса действия в район неподалёку от черноморского побережья России, выпустила несколько ракет, а затем спешно вернула пусковые установки в безопасное место на базу в Германии. «И всё это произошло всего за несколько часов», — пишет Forbes.

Цель этой стремительной операции армейской артбригады США, которая с недавних пор базируется в Европе, состояла в подготовке к высокотехнологичной войне. При этом таким образом Вашингтон явно намеревался отправить Москве определённый сигнал: Армия США вновь обладает огневой мощью на дальних дистанциях — и хочет, чтобы русские об этом знали.

Операция началась 19 ноября на немецкой авиабазе Рамштайн. Солдаты 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии погрузили две высокомобильных РСЗО HIMARS на транспортные самолёты ВВС США MC-130J.

Транспортники перебросили HIMARS в Румынию. Расчёты РСЗО разместились на румынском полигоне, выпустили ракеты в Чёрное море, затем вернулись на аэродром, погрузились обратно на С-130 и полетели домой в Германию.

Армия, а также КМП США, который обладает такой же техникой, называют подобные операции скоростной заброской HIMARS. Подобная тактика является краеугольным камнем нового подхода подразделений к обеспечению мощной огневой поддержки. Вместо того чтобы медленно перебрасывать соединения своим ходом или по железной дороге, РСЗО можно быстро перемещать по воздуху. Это значит, что они могут появиться везде, где неподалёку есть аэродром.

Огромная скорость этих перегруппировок усложняет противнику контрбатарейную борьбу: трудно нащупать огнём ракетную установку, которая находится на земле всего несколько часов.

Данные учения, как считает Forbes, являются важным поворотным моментом для Армии США в Европе, поскольку несмотря на то, что США располагали ракетными установками в Европе на протяжении десятков лет, последние РСЗО уехали из этого региона в 2006 году из-за событий в Ираке и Афганистане.

Однако «вторжение России» в Крым поменяло приоритеты армии, так как Чёрное море превратилось в «озеро русских». Из-за стремления сдержать дальнейшую агрессию Армия США отправила 41-ю полевую артиллерийскую бригаду в Германию в конце 2018 года.

41-я полевая артбригада проходила подготовку в Германии на протяжении одного года, а затем была переброшена в Эстонию для проведения своих первых крупных боевых учений. России это пришлось не по вкусу. «Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» — заявили по этому поводу в российском МИД.

Стремительная переброска бригады в Румынию может оказаться ещё более провокационным шагом, учитывая, что США разрабатывают новые боеприпасы для РСЗО, которые могут поражать в том числе и корабли. При этом румынское побережье от Крыма отделяют всего лишь 250 миль, поэтому армейские HIMARS могут представлять серьёзную угрозу для российских войск в этом регионе.