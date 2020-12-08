Обозреватель Arab News: если Чёрное море будет безопасным, то и регионы вокруг тоже

Чёрное море — весьма активный регион, от которого зависит энергетика, экономика и безопасность многих стран. Поэтому оно остаётся зоной споров и пересечения интересов разных крупных держав, пишет обозреватель Arab News. По его мнению, такая ситуация в обозримом будущем и не изменится.

Чёрное море — важный регион, где проходят транзитные и энергетические пути, по дну пролегают трубопроводы, линии связи. Однако помимо этого Чёрное море стало линией водораздела в соревновании великих держав, таких как Россия, США и европейские страны. И у каждого игрока свои интересы на кону, которые затрагивают безопасность и энергетику, пишет обозреватель Arab News Люк Коффи.



Для Штатов главный вопрос состоит в том, что у Вашингтона есть обязательства по НАТО перед Турцией, Болгарией и Румынией. Россия зависит от этого региона в плане энергетики, торговли, безопасности и экономики. Доминирование в регионе всегда было для России вопросом национального выживания, пишет автор статьи.



Для Европы Чёрное море важно по ряду причин. В том числе здесь пролегают сотни километров трубопроводов и кабелей. Важнейшие европейские порты зависят от Чёрного моря, например, Константа в Румынии.



Даже для Ближнего Востока, который находится в сотнях километров отсюда, Чёрное море имеет важное значение. Например, Россия использует своё присутствие в Чёрном море для обеспечения своих позиций в Сирии. США и Европа планируют вложить миллиарды долларов в новые инфраструктурные проекты, чтобы укрепить связи в регионе. Они должны дать новые возможности для инвестиций как на государственном, так и на частном уровне.



Чёрное море останется в обозримом будущем зоной соревнования великих держав, предвещает автор статьи. И в политике Джо Байдена оно будет занимать важное место. И Россия будет поддерживать в этом регионе огонь. И политики Ближнего Востока не оставят его без внимания. «В конечном итоге, если Чёрное море будет безопасным, мирным и процветающим, то и регионы вокруг него тоже», — делает вывод обозреватель Arab News.





