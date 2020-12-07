DN: никогда не принадлежал Украине — шведский бизнесмен о статусе Крыма и сотрудничестве с Россией

Шведский бизнесмен, глава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон в беседе с журналистами Dagens Nyheter рассказал о своей позиции относительно Крыма и сотрудничества с Россией. Ульссон, предварительно попросив репортёров не записывать, заявил, что Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине и чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, поскольку он всегда был российским.

Во время ежегодного интервью с главой шведского концерна Stena AB Даном Стеном Ульссоном журналисты издания Dagens Nyheter планировали обсудить пандемию коронавируса и экономические потери, которые она принесла фирме. Однако в центре беседы оказалась позиция Ульссона по поводу Крыма.

«Народ, у которого шахматы — национальный спорт, вероятно, очень одарён. Русские хорошо образованы. Я люблю русских — не коллектив, а отдельных людей», — рассказал Дан Стен Ульссон.

Как отмечает издание, ещё прошлой осенью Дан Стен Ульссон пожаловался, что бизнесу с Россией мешают санкции из-за Крыма, вызвавшего резкую реакцию Запада. Сейчас он развивает эту мысль, предварительно попросив репортёров не записывать.

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — говорит Дан Стен Ульссон и добавляет, что полуостров «всегда был российским».

Как напоминает издание, прежде чем в 1783 году полуостров захватила императрица Екатерина II, он несколько сотен лет принадлежал Крымскому ханству, которое в свою очередь было частью Османской империи. Ещё в 1850-е годы крымские татары составляли две трети населения полуострова. В 1944 году 250 тыс. крымских татар были депортированы в Центральную Азию. После войны Советский Союз под руководством Никиты Хрущёва в 1954 году внёс изменения на карту, передав Крымский полуостров Украине.

«Это была административная мера, на которую они пошли с перепоя», — говорит Дан Стен Ульссон.

На вопрос Dagens Nyheter, влияет ли то, что Россия не придерживается демократических ценностей, на её торговлю с ЕС, в том числе со Швецией, Дан Стен Ульссон отвечает: «Нет, на торговлю это не влияет, вы и сами знаете. Тут речь исключительно о Крыме».

По его мнению, действия России в 2014 году стали следствием нарушения обещаний со стороны НАТО.

«Когда Горбачёв уступил, ему пообещали, что НАТО не будет продвигать свои позиции. Такова история. А сейчас бывшая российская база в Румынии стала базой НАТО. Если ты русский, вряд ли тебе это сильно понравится», — рассказал глава концерна Stena AB.

«Россия определённо права. Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал. Они не могут рисковать военно-морской базой в Крыму. Если они её лишатся, стране конец», — говорит Дан Стен Ульссон.

Затем он рассказал журналистам, что лично звонил высокопоставленному дипломату Яну Элиассону, бывшему председателю Генеральной ассамблеи ООН и социал-демократическому министру иностранных дел Швеции, чтобы обсудить этот вопрос. По поручению Совета Безопасности ООН Элиассон побывал в Киеве в начале марта 2014 года.

«Я, кстати, позвонил… как его… Яну Элиассону и сказал: «Просто продайте сейчас Крым русским подороже, они в любом случае его возьмут». Но он ответил, что у него нет таких полномочий», — рассказал Дан Стен Ульссон и засмеялся.

Как отмечает издание, когда через день после интервью журналисты позвонили Дану Стену Ульссону, он поначалу не захотел комментировать свои слова о Крыме и России. Но после непродолжительной беседы он всё же сказал: «Да, если мировое сообщество что-то говорит, конечно, у мирового сообщества есть на это высокое моральное право. Но это не значит, что у человека в отдельных случаях не может быть своего личного мнения».