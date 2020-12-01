SZ: австрийский архитектор подвергся нападкам за проект культурного центра в Крыму

Австрийский архитектор Вольф Прикс собирается построить в России два культурных объекта, один из которых будет находиться в Крыму, сообщает Süddeutsche Zeitung. Речь идёт о многофункциональном здании, где можно будет ставить оперы, театральные пьесы и балет. Некоторые упрекают австрийца в том, что он участвует в «сомнительном» проекте. Сам же он обвиняет своих критиков в лицемерии и двойной морали.

Австрийский архитектор Вольф Прикс и его бюро Coop Himmelb(l)au собираются построить в России два культурных центра, один из которых будет находиться в Крыму, сообщает Süddeutsche Zeitung. Оба проекта планируется завершить к 2023 году. Таким срокам позавидовал бы международный аэропорт Берлин-Бранденбург*, отмечает автор статьи. По задумке в Севастополе появится здание, в котором будут ставить оперы, театральные пьесы и балет. В сибирском же городе Кемерово на территории площадью 52 тыс. м2 построят центр культуры и искусства, а также музей и театр. Схожие объекты будут возведены в Калининграде и Владивостоке, но уже без участия Прикса.

Крымский проект многие считают «сомнительным», так как Россия «незаконно присоединила к себе украинский полуостров»**, продолжает издание. К тому же культурный центр будет находиться рядом с памятником Солдату и Матросу. Ситуация носит деликатный характер, и некоторые спрашивают Прикса: «Готов ли он строить и для дьявола в аду?». «Что за чушь!» — решительно отвечает архитектор. По его словам, он «определённо не строил бы ничего для Гитлера или дьявола, в том числе и для Сталина». Но для главы Кремля Владимира Путина готов. К тому же Прикс подчеркнул, что заказчик — не российский президент, а Российская Федерация. При этом речь идёт о культурной постройке, а не о казарме.

Архитектор обвиняет критиков в лицемерии и двойной морали: «Хотел бы я увидеть того, кто откажется от заказов в Крыму и Сибири». При этом он понимает, что глава Кремля — отнюдь не «образцовый демократ»: «Но если бы нельзя было строить что-либо для сомнительных режимов, то можно было бы сразу снести большую часть работ Микеланджело, Браманте или Борромини». И действительно, если бы приемлемыми были только те заказчики, которые руководствуются исключительно архитектурными соображениями, нужно было убрать с глаз долой девять из десяти построек, признаёт Süddeutsche Zeitung.

* Международный аэропорт Берлин-Бранденбург строился более 14 лет (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).