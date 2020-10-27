Valeurs actuelles: Франция предпочла забыть о погибших солдатах из-за споров о Крыме

После 2014 года из-за споров о принадлежности Крыма Франция прекратила участвовать в судьбе останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, пишет Valeurs actuelles. Поэтому церемонию перезахоронения 155 французов на военном кладбище в Севастополе 3 октября провели без участия Парижа. Её организацию взяли на себя общественники при поддержке российских властей, отмечает издание.

155 членов Французского экспедиционного корпуса в Крыму, участвовавших в осаде Севастополя в 1854—1855 годах, спустя полтора столетия были достойным образом погребены в русской земле 3 октября этого года, пишет Valeurs actuelles. Как передаёт издание, это событие широко освещалось в России: за необычным захоронением, проходившим в присутствии губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, следили все ведущие федеральные и местные телеканалы. «Русские не злопамятны. Особенно по отношению к погибшим на войне, которую они проиграли», — отмечает автор статьи.

Как напоминает издание, погибшие безымянные солдаты были посланы Францией, Великобританией и Королевством Сардиния с целью «помешать царю Николаю I отнять у османов Балканы и Стамбул». Так в Крыму появилось крупнейшее — и с большим отрывом — французское военное захоронение за границей: 95 тыс. французских солдат погибли там на поле боя или от холеры. В этом «почти забытом конфликте», длившемся с 1853-го по 1856 год, англичане потеряли 22 тыс. человек, османы — более 120 тыс., сардинцы — 2200 человек, а русские — более 100 тыс.

Тела 155 французов были обнаружены в 2013 году во время строительных работ. Первоначально специалисты полагали, что это останки защитников города, атакованного нацистами в 1941—1942 годах. Дальнейшие исследования позволили идентифицировать тела пехотинцев 39-го полка французской линейной пехоты, участвовавших в сражении при Альме.

Как сообщает издание, украинские власти, управлявшие тогда Крымом, сложили тела погибших в пластиковые пакеты в ожидании реакции Парижа. Но с момента референдума 2014 года и возвращения Крыма в состав России французская дипломатия хранила «сдержанное молчание». «У сердца политика свои резоны, неведомые памяти о наших погибших», — делает вывод журнал.

Это, с точки зрения автора статьи, объясняет, почему на церемонии не присутствовал ни один представитель французских гражданских или военных властей. «Я знаю, как много Россия вкладывает в такого рода проекты, и это меня радует. Что касается Франции, то ей решать, чего она хочет», — поделилась мнением с изданием официальный представитель МИД России Мария Захарова. Удовлетворён остался и глава Фонда развития русско-французских инициатив Пьер Малиновский. Именно он, прибыв в Москву три года назад, успешно провёл операцию по поиску пропавших останков исчезнувшего генерала Гудена — одного из любимых офицеров Наполеона.

Если кризис, связанный с пандемией COVID-19 замедлил процесс репатриации во Францию останков Гудена, который должен быть торжественно перезахоронен в некрополе Дома инвалидов в присутствии президентов Макрона и Путина, то проект Малиновского в Крыму не смогли остановить ни эпидемия, ни ограничения на поездки, отмечает издание. Ему удалось склонить на свою сторону для проведения церемонии Российскую академию наук, Министерство науки и образования, правительство Республики Крым и города Севастополь. «Во французском посольстве ко мне отнеслись очень доброжелательно, даже если они и не смогли ничего сделать», — признался Малиновский изданию.

По словам журнала, именно благодаря решимости Малиновского к команде крымских исследователей смогли присоединиться около 20 французских антропологов и студентов, чтобы продолжить поиски останков французских воинов, несмотря на закрытые границы.

Как напоминает Valeurs actuelles, помимо общей памяти на российско-французские отношения влияет вопрос о нынешнем статусе Крыма, который Москва в 2014 году «забрала обратно» у Украины, вызвав ярость США и Евросоюза. Однако однозначное отношение к вопросу международных юристов не убеждает местных жителей. Обобщая итог разговоров с крымчанами, автор статьи приводит мнение студента Симферопольского университета Максима: «Наш регион был самым бедным на Украине. С тех пор как мы снова в России, наконец-то выплачиваются зарплаты в госсекторе, появляются новые дороги, построен новый аэропорт. Единственная преграда для нашего развития — это иностранные санкции. Это вредит прежде всего нам, людям. Мы хотели присоединиться к России, за что нас наказывает Запад, который нас совсем не знает?».