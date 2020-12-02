Wyborcza: победа Байдена даёт украинцам надежду на новое сближение с Западом

Несмотря на то что Дональд Трамп остановил строительство российского «Северного потока — 2», именно с приходом к власти нового президента США Джо Байдена украинцы могут рассчитывать на более светлое будущее, пишет польский журналист Пётр Андрущечко. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что, заручившись серьёзной поддержкой США и выполнив определённые требования, Украина сможет оказаться в рядах стран — членов НАТО.

Украинцы с надеждой смотрят на нового президента США Джо Байдена, который очень хорошо знает их страну и многократно говорил о необходимости её поддержки, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Пётр Андрущечко. В статье он обращает внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский был в числе первых мировых лидеров, поздравивших Джо Байдена с победой. При этом он отмечает, что хоть на Украине имеются свои сторонники Дональда Трампа, благодарные за санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и поставки оружия, новость о победе демократа была принята с радостью. Ведь как раз в период президентства Трампа Украина дважды за последние четыре года была вовлечена в скандалы внутренней политики США.

«Поэтому победу Байдена на Украине принимают с облегчением. Киев ожидает возврата к понятным правилам в европейской политике США при сохранении жёсткой позиции по отношению к России», — объясняет автор.

По мнению журналиста, именно благодаря Украине Джо Байден сможет остаться на страницах истории. Существенным сигналом стал бы визит нового американского лидера на Украину в первый год его президентства. Украина также рассчитывает на укрепление роли США в НАТО, ООН и «Большой семёрке». Более того, Киев надеется, что, увеличив военную поддержку, США во главе с Байденом смогут сыграть важную роль в прекращении войны в Донбассе, а затем предложить Киеву план по присоединению к НАТО. Также от нового президента США Украина ожидает продолжения санкционной политики в отношении России.

«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина сражается за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы, в чём заинтересована Америка», — такие слова прозвучали в заявлении штаба Байдена в октябре. «И это вовсе не пустые слова. В США ещё не было президента, который бы так хорошо понимал украинские реалии и её политику», — подчёркивает Андрущечко.

Будучи вице-президентом, Байден неоднократно посещал Украину. После «аннексии Крыма»* и начала войны в Донбассе именно он стоял на страже политики США в отношении Украины. Он хорошо знает экс-президента Петра Порошенко. Он пользуется репутацией друга Украины, который одновременно критикует действия Кремля. Ещё во время предвыборной кампании Байден заявлял, что видит Украину в качестве одного из приоритетов американской внешней политики, заключающейся в укреплении её обороноспособности и поддержке её энергетической независимости.

«Существенным является то, что Байден отметил, что США должны присоединиться к процессу переговоров с Россией по Крыму и Донбассу. В настоящее время в урегулировании конфликта а Донбассе ключевую роль играют Франция и Германия. С точки зрения России, Крым — уже закрытая тема», — отмечает автор.

Украинцы также возлагают надежды на будущего госсекретаря Энтони Блинкена, который хорошо разбирается в украинской тематике и понимает необходимость оказания ей поддержки. Он неоднократно посещал Украину, и именно он одним из первых заговорил о возможности передачи оружия Украине в 2014 году, хоть администрация президента Барака Обамы и не решилась на такой шаг. «Границы нельзя менять силой. Если мы позволим, чтобы это происходило, то это будет прецедентом не только здесь, в Европе, но и по всему миру», — сказал Блинкен в Киеве в 2015 году. Уже после его отставки в октябре 2017 года The New York Times опубликовала его статью «Администрации Трампа пора вооружить Украину», где Блинкен объяснил, что Россия намерена дестабилизировать Украину с целью возвращения её в свою сферу влияния и что экономическими санкциями здесь не обойтись.

В статье польский журналист предупреждает, что Украина не получит американскую поддержку и перспективу дальнейшей интеграции с Западом просто так, она будет напрямую зависеть от успеха в борьбе с коррупцией и судебной реформы.«Однако самой главной задачей должно стать скорейшее восстановление политического союза Вашингтона и Киева, который был разрушен во время президентства Трампа. Этому безусловно поспособствовало бы приглашение президента Украины в США», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza Пётр Андрущечко.