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Daily Express: ЕС предложит США при Байдене создать альянс для противостояния Китаю

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Евросоюз стремится создать альянс с США для противодействия «растущей международной напористости» Китая после ухода президента Дональда Трампа с поста главы Белого дома, пишет Daily Express. Ожидается, что в случае утверждения соответствующего плана лидерами стран ЕС его воплощение в жизнь начнётся уже в первой половине следующего года.
Daily Express: ЕС предложит США при Байдене создать альянс для противостояния Китаю
Reuters

Евросоюз намерен предложить администрации избранного президента США Джо Байдена создать новый глобальный альянс, укрепив сотрудничество для противодействия Китаю, пишет Daily Express.

Как отмечает издание, Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем разработала черновой вариант документа, который предполагает преодоление разногласий между сторонами, возникших при действующем американском лидере Дональде Трампе.
 
В проекте документа Европейская комиссия указывает на необходимость разработки новой «трансатлантической повестки дня» для противостояния вызовам, которые перед международным сообществом ставит «растущая международная напористость» Китая. При этом отмечается, что Брюссель и Лондон «не всегда согласны» в том, как решать связанные с Пекином проблемы.
 
Как пишет Daily Express, в черновом варианте документа не раскрывается, к каким действиям следует прибегнуть США и ЕС для более эффективного противодействия Китаю. Тем не менее в нём упоминается, что стороны могли бы укрепить сотрудничество в рамках борьбы с пандемией и противодействия преступлениям, совершаемым в киберпространстве.
 
Ожидается, что документ будет представлен на одобрение лидерам стран — членов Европейского союза на ближайшем саммите блока, который пройдёт 10 — 11 декабря. В случае утверждения данного плана ЕС и США могут приступить к его воплощению в жизнь в первой половине 2021 года.
 
Daily Express отмечает, что несмотря на разногласия между ЕС и США, возникшие при администрации Трампа, существует надежда на укрепление двусторонних отношений, после того как в январе Белый дом займёт Байден.
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Daily Express Великобритания Европа
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