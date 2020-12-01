Daily Express: ЕС предложит США при Байдене создать альянс для противостояния Китаю

Евросоюз стремится создать альянс с США для противодействия «растущей международной напористости» Китая после ухода президента Дональда Трампа с поста главы Белого дома, пишет Daily Express. Ожидается, что в случае утверждения соответствующего плана лидерами стран ЕС его воплощение в жизнь начнётся уже в первой половине следующего года.

Евросоюз намерен предложить администрации избранного президента США Джо Байдена создать новый глобальный альянс, укрепив сотрудничество для противодействия Китаю, пишет Daily Express.

Как отмечает издание, Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем разработала черновой вариант документа, который предполагает преодоление разногласий между сторонами, возникших при действующем американском лидере Дональде Трампе.

В проекте документа Европейская комиссия указывает на необходимость разработки новой «трансатлантической повестки дня» для противостояния вызовам, которые перед международным сообществом ставит «растущая международная напористость» Китая. При этом отмечается, что Брюссель и Лондон «не всегда согласны» в том, как решать связанные с Пекином проблемы.

Как пишет Daily Express, в черновом варианте документа не раскрывается, к каким действиям следует прибегнуть США и ЕС для более эффективного противодействия Китаю. Тем не менее в нём упоминается, что стороны могли бы укрепить сотрудничество в рамках борьбы с пандемией и противодействия преступлениям, совершаемым в киберпространстве.

Ожидается, что документ будет представлен на одобрение лидерам стран — членов Европейского союза на ближайшем саммите блока, который пройдёт 10 — 11 декабря. В случае утверждения данного плана ЕС и США могут приступить к его воплощению в жизнь в первой половине 2021 года.

Daily Express отмечает, что несмотря на разногласия между ЕС и США, возникшие при администрации Трампа, существует надежда на укрепление двусторонних отношений, после того как в январе Белый дом займёт Байден.