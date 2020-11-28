Французский эксперт: при Байдене американская дипломатия изменит форму, но не содержание

Хотя при Джо Байдене американская дипломатия наверняка станет более учтивой по отношению к Европе, Старому Свету не стоит терять бдительности перед «первой мировой державой», озабоченной в первую очередь защитой собственных интересов, заявил эксперт в сфере международных отношений Адриен Дезуэн в интервью Le Figaro. Он уверен: несмотря на все различия между республиканской и демократической администрациями, основные направления внешней политики США не изменятся.

Некорректно было бы утверждать, что с избранием Байдена Америка станет «менее изоляционистской», чем при Трампе, считает французский эксперт в сфере международных отношений Адриен Дезуэн. Как отмечает специалист в интервью Le Figaro, хотя Москва и Тегеран не подверглись бомбардировкам со стороны США в период правления Трампа, американские войска всё ещё присутствуют в Кабуле и Багдаде, а многочисленные обещания окончательного вывода так и не были выполнены. Кроме того, несмотря на то что американский лидер предпочитал держаться в стороне от сирийского, йеменского или ливийского вопроса, это не мешало ему вмешиваться в дела, связанные с Ираном, Палестиной или Корейским полуостровом.

С избранием Байдена европейцы должны стать свидетелями возвращения методов Обамы без изменения основных направлений американской дипломатии, уверен Дезуэн. А именно: поддержание небольшого присутствия на Ближнем Востоке и «окружение» Китая и России на расстоянии. Вопрос скорее в том, будет ли выбранный метод ближе к первому сроку Обамы, когда во главе Госдепатамента стояла Хиллари Клинтон, или ко второму, когда госсекретарём был Джон Керри, полагает эксперт



На взгляд Дезуэна, будущий госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, склорее принадлежат к «идеалистической и интервенционистской» ветви американской дипломатии, близкой Хиллари Клинтон. Однако сам Байден во время его вице-президентства был ближе к Джону Керри, более реалистичному и, следовательно, менее склонному к интервенциям. По прогнозу собеседника газеты, при Байдене Америка станет больше «церемониться» с европейцами, чтобы иметь возможность вмешаться в случае кризиса, а Европа, польщенная тем, что к ней прислушиваются, будет следовать за Соединёнными Штатами с ещё большим рвением.



По убеждению Дезуэна, заявление Байдена о том, что «Америка снова готова направлять мир», мало отличается от призыва Трампа «вернуть Америке былое величие». Оба эти утверждения несут один и тот же посыл: «Соединённые Штаты — «Новая Земля обетованная», призванная вести человечество к свободе». Эксперт призывает не ждать от внешней политики нового президента огромных потрясений: «Америка Байдена усталая и больная», а сам он — центрист, часто в своей карьере «медливший» и принимавший решения, исходя из текущей политической обстановки и собственных интересов.

Дезуэн не считает плохой новостью для Европы заявление будущего посла США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что «многосторонний подход и дипломатия вернулись». Американская дипломатия собирается вновь наладить сотрудничество с крупными международными организациями, такими как ООН, Парижский договор, ЮНЕСКО и так далее. Байден также объявил о пересмотре соглашения по Ирану, подписанного Обамой, Керри и Салливаном. Европе и Франции нужны эти многосторонние форумы, чтобы быть услышанными, в том числе и Вашингтоном на Ближнем Востоке. Очевидно, что в условиях глобализации страны должны встречаться и сотрудничать по ключевым вопросам, таким как безопасность, климат, транспорт и здравоохранение, однако это не разрешит всех споров, убеждён эксперт.



За фотографиями с международных саммитов с их консенсусными заявлениями может скрываться геополитическое соперничество, предупреждает специалист. Самым неприятным, с его точки зрения, будет сценарий «мини-многостроннего западного сотрудничества натовского типа», в котором США будут использовать Европу в своём противостоянии с Россией, Китаем и остальным миром.

Тем не менее Дезуэн предчувствует, что характер Байдена, скорее компромиссный и не слишком воинственный, должен приблизить его к дипломатии Керри больше, чем к дипломатии Клинтон. Это, как ожидает собеседник издания, приведёт к небольшому изменению баланса сил на Ближнем Востоке в пользу Катара и Турции в ущерб Саудовской Аравии и Египту. Однако в Европе привилегированным партнёром Вашингтона останется Германия.

Хотя Франция, по крайней мере, на первых порах, должна благожелательно смотреть на смену хозяина Белого дома, необходимо быть начеку и не дать более учтивой американской дипломатии усыпить себя, предупреждает Дезуэн, напоминая, что в первую очередь американская внешняя политика будет естественным образом защищать собственные интересы. Европа всё же должна не забывать отстаивать свою независимость перед лицом первой мировой державы, которая сможет опираться на европейских партнёров, более, чем когда-либо, заинтересованных в трансатлантическом партнёрстве, замечает специалист.



Изменение внешней политики США по отношению к Китаю также будет всего лишь «косметическим», уверен собеседник Le Figaro. Американо-китайские отношения будут более учтивыми и дружелюбными, но соперничество останется. Кроме того, демократическая администрация, несомненнно, будет более внимательно относиться к вопросу о правах человека, полагает эксперт. Дезуэн также ожидает от новой администрации усиления напряжённости с Россией по украинскому и белорусскому вопросу, а с Китаем — по Тибету, Синьцзяну и Гонконгу.



Как напоминает специалист, американская дипломатия также находится в ведении конгресса США и, в особенности, сената, большинство мест в котором осталось за Республиканской партией.

Еще один аспект, который не следует забывать: американская внешняя политика прежде всего основана на экономических интересах. Общественное мнение и элиты ориентируют американскую дипломатию на интересы своих компаний, бизнеса и налогов. По всем этим причинам война между США и Китаем маловероятна, а обе страны предпочитают непрямую конкуренцию на экономическом поле, поясняет Дезуэн.