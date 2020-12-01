WT: это была лишь риторика — Польша отказалась от Форта Трамп

Польша фактически похоронила замысел создать в своей стране Форт Трамп и теперь пытается оспорить сам факт, что эта идея вообще когда-либо существовала, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, вместо этого Варшава собирается сделать ставку на расширение оборонного сотрудничества, а также ждёт вступления в должность нового президента США.

Мечта о том, что Польша увековечит президента США Дональда Трампа в своей стране с помощью Форта Трамп, мертва, и теперь её сторонники пытаются замолчать сам факт её существования, пишет The Washington Times.

Идея Форта Трамп — постоянной военной базы США, которую собиралось профинансировать польское правительство, — впервые появилась в 2018 году, однако теперь ей на смену окончательно пришёл расширенный оборонный пакт. В частности, в соответствии с Соглашением об усиленном оборонном сотрудничестве (EDCA) США увеличат своё военное присутствие на ротационной основе в этом государстве на границе с Россией примерно до 5,5 тыс. военнослужащих.

Однако в новом договоре нет ни слова о новой военной базе в Польше. Судя по всему, считает газета, эту концепцию задвинули на задний план в ходе переговоров в 2019 году. Что же касается польских чиновников, те теперь утверждают, что Форт Трамп всегда играл роль скорее символа, чем реального плана. По их словам, он в целом олицетворял гарантии США в сфере обороны после прихода Трампа к власти четыре года назад.

«Название «Форт Трамп» было риторической фигурой; термином, вкратце обобщающим цели Польши в сфере национальной безопасности ,— достижение постоянного военного присутствия США в Польше и более широкого присутствия в регионе», — заявило по этому поводу посольство Польши в Вашингтоне.

Однако, как напоминает The Washington Times, лидеры обеих стран в открытую говорили о вполне реальном Форте Трамп. По словам некоторых бывших чиновников Пентагона, Польша ухватилась за этот термин, видя в нём способ «выслужиться» перед чувствительным к различным брендам президентом США, чьё имя уже носит немало зданий по всему миру.

«Я улыбался, когда разговаривал с господином президентом, — заявил, комментируя одну из встреч с Трампом, президент Польши Анджей Дуда. — Я сказал, что очень хотел бы, чтобы мы создали постоянную американскую базу в Польше, которую мы назовём Форт Трамп. И я уверен, что это возможно».

Разнообразные чиновники в сфере обороны также упоминали об этой идее, подразумевая, что американские войска будут базироваться в каком-то одном месте на постоянной основе, что было давней мечтой Варшавы, которая, вероятно, придётся не по душе Кремлю.

По иронии судьбы, некоторые бывшие чиновники Пентагона отмечают, что идея наращивания военного присутствия США в Польше пользовалась популярностью как среди республиканцев, так и демократов на протяжении многих лет. Однако сам термин «Форт Трамп», по их словам, «мутит воду» и излишне политизирует эту тему.

«К концу моего нахождения в должности мы уже рассматривали различные варианты в Польше, — признал заместитель помощника министра обороны в администрации Обамы Джим Таунсенд. — Вся эта история с Фортом Трамп — это заискивание перед Трампом. Но многих профессионалов огорчало то, что здесь можно было и не заискивать. Это решения, которые нам, как нам кажется, надо принимать. Не нужно унижаться».

Таунсенд также отметил, что он и его коллеги в Минобороны приветствовали заключение Соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве, полагая, что наращивание присутствия США в Польше пойдёт на пользу американской национальной безопасности и поспособствует сдерживанию агрессивной России.

Между тем, Дуда поздравил Байдена с завершением предвыборной кампании, когда стало понятно, что тот, скорее всего, будет следующим президентом США. Тем не менее Варшава принадлежит к списку мировых столиц, которые до сих пор официально не поздравили демократа с избранием, так как Трамп собирается оспаривать результаты выборов. Официальное же признание, по заявлению польских властей, зависит от «политического и юридического процесса в Соединённых Штатах».

Несмотря на любые политические пертурбации в США, польские чиновники уверены в том, что отношения между Вашингтоном и Варшавой останутся прочными даже в случае прихода администрации Байдена.

«Мы надеемся, что наши нынешние позитивные отношения и оборонное сотрудничество с США продолжатся и со следующей администрацией, — сообщило польское посольство. — Польша — это страна, которая в течение последних нескольких десятилетий после окончания холодной войны чётко придерживалась проамериканского и проатлантического курса вне зависимости от политических пристрастий различных администраций США».

«Я считаю, что наше партнёрство выше политических разногласий, — заявил Дуда. — Мы ждём вступления в должность нового президента США».