Польский профессор: когда Трамп уйдёт, мы останемся одни

С победой Джо Байдена на президентских выборах США Польша автоматически перестала быть особым союзником США, и при этом её президент до сих пор не удосужился поздравить победителя, заявил в интервью Gazeta Wyborcza польский профессор Адам Елонек. По его словам, Варшава сильно рисковала, делая ставку на Трампа, а не на США, которые хотя и не отвернутся от неё совсем, но дружеские отношения теперь будут не такими тёплыми.

«Я не оптимист. Четыре года назад Польша сделала ставку не столько на союз с США, сколько на связь между правящей партией Польши и администрацией Дональда Трампа. Политика уходящего с должности президента носила чисто транзакционный характер. США выписывали Польше за это очень большие счета», — прокомментировал победу Джо Байдена в интервью Gazeta Wyborcza польский профессор, директор Института Среднего и Дальнего Востока Ягеллонского университета, бывший посол Польши в Малайзии Адам Елонек.

Он обьяснил, что хотя США и отменили визы для поляков, но при этом они заставили Варшаву принести в жертву её отношения с ЕС. «Трамп прямо-таки запрягал Польшу с целью разрушения ЕС. Американцы также решились на продажу нам истребителей F-35, но по очень высокой цене, без каких-либо обсуждений», — перечислил он.

«К сожалению, польское правительство было уверено в том, что построение прочных и очень дорогостоящих взаимоотношений с администрацией Трампа приведёт к укреплению в Польше власти партии «Право и справедливость», — добавил польский профессор. По мнению Елонка, это было заметно после визита Трампа в Варшаву в июле 2017 года, в ходе которого он оказывал поддержку правительству Польши и подчёркивал, что Польша играет особую роль в регионе. «Но за всё это нужно было платить», — отметил он.

По его мнению, отношения партии «Право и справедливость» с США были построены на шатком фундаменте. На сегодняшний день США выступают в качестве единственного союзника Польши. «Когда Трамп потеряет власть, мы останемся одни», — добавил бывший посол.

Он не уверен, сможет ли «Право и справедливость» исправить эту ситуацию. Реакция Министерства иностранных дел и администрации президента на результаты выборов в США — проявление серьёзного политического дилетантства. Польша вошла в группу стран, которые официально не поздравили Джо Байдена. «Мы всё ещё продолжаем ждать официальных результатов голосования коллегии выборщиков», — подчеркнул он.

Аналогичным образом поступили президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Хасан Рухани. По мнению Елонка, сложно было ожидать от этих мировых лидеров реакции, полной энузизма, но Польша, которая позиционирует себя в качестве союзника США, должна была быть в группе стран, которые поздравили первыми.

Более того, действия президента Дуды польский профессор находит крайне непоследовательными. «Четыре года назад, когда Трамп победил на выборах, он, не дождавшись результатов голосования, сразу его поздравил. Следовательно, мы сами покинули группу будущих союзников США. Это очень рискованное поведение», — объяснил польский профессор.

«Теперь отношения с США придётся строить практически с нуля. Польша должна рассматривать союзы рациональным образом, в том числе европейские», — добавил он.

По мнению польского профессора, будущий госсекретарь Тони Блинкен не станет новым Збигневом Бжезинским, но, учитывая его биографию, он определенно «чувствует» Европу, в том числе Восточную Европу. Можно предположить, что этот регион будет занимать важное место в политике США, но следует помнить, что новая американская администрация намерена ориентироваться на политику ценностей, отметил он.

Бывший посол объяснил, что страны, не разделяющие демократических ценностей, могут оказаться вне круга близких союзников США. Это угроза для Польши под правлением партии «Право и справедливость». На вопрос издания о том, сможет ли Байден полностью повернуться спиной к Польше, Елонек ответил: «Он не отвернётся от нас полностью, потому что это противоречит американским интересам. Но мы рискуем больше не играть нашу прежнюю роль в политике США. Нас принизят. Это безусловно не пошло бы Польше на пользу», — резюмировал в интервью Gazeta Wyborcza польский профессор Адам Елонек.