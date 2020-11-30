Le Figaro: играет не напоказ, а в глубину — французский политолог о стратегии Путина

Западным лидерам приходится предпринимать действия в сжатые сроки, а Владимир Путин может подождать с решениями, если время для них неподходящее, пишет Le Figaro. Иногда его называют плохим стратегом, однако же главную цель — вернуть России её место на геополитической арене — он реализовал, отметил французский политолог в комментарии изданию.

Россия никогда не бросает своих союзников, даже если они нарушают правила, — такую идею постоянно продвигал Владимир Путин. Так, Запад может изменить свою политику в зависимости от обстоятельств, бросить Каддафи или курдов, а Кремль, наоборот, будет всегда поддерживать Башара Асада, пишет Le Figaro.

В свою очередь, и Армения рассчитывала на поддержку России в конфликте с Азербайджаном. Однако что там, что в случае с протестами в Белоруссии и Киргизии, что при победе прозападного кандидата в Молдавии Путин не стал предпринимать никаких резких действий. Как отмечает автор статьи, Россия «извлекла урок из Украины», где её вмешательство было контрпродуктивным.

Теперь, по словам французского политолога Торнике Гордадзе, у России более мягкий, сдержанный подход к ближнему зарубежью. «Будто способность и желание Москвы поддерживать свои имперские амбиции иссякли. Главная цель Владимира Путина — восстановить российские позиции на международной арене — достигнута», — говорит эксперт.

Помимо того что в странах ближнего зарубежья России появились собственные прозападные силы, так в этом регионе у Москвы теперь есть и внешние конкуренты. Китай пытается распространять влияние на Центральную Азию, а Азербайджану помогает Турция. Впрочем, другой французский политолог Жан-Сильвестр Монгренье отмечает, что, несмотря на споры, Эрдоган и Путин хорошо друг друга понимают, говорят на одном языке и могут найти компромисс. При этом Турция для Запада, наоборот, представляет собой проблему.

Так что и с Турцией, и с Китаем России удаётся поддерживать равновесие. Тогда как Запад утратил свои рычаги влияния за исключением Украины и Прибалтики. Западные страны не поддерживают демократические силы, которые появляются в странах Евразии, но дипломат, с которым поговорил автор статьи, выразил надежду, что всё может измениться с приходом Джо Байдена.

Про самого Путина часто говорят, что он отличный тактик, но плохой стратег. Автор статьи с этим не согласен, ведь ему удалось вернуть России положение весомого геополитического игрока, важного на международной арене и при решении кризисов. «У российского президента точное геополитическое видение, долгосрочная стратегия. Он не спешит, но маневрирует и играет на разных полях: дипломатическом, военном, экономическом… Когда он решает, что момент неподходящий, он не вмешивается», — приводит автор статьи мнение Монгренье. Выжидательная позиция России в Нагорном Карабахе привела к её возвращению в регион через миротворческие силы.



И в Армении, и в Белоруссии Владимир Путин делает ставку на время. «Это руководитель старой школы. Если демократические западные страны зависят от времени и от показательности перед обществом, то он ведёт свою деятельность в глубину», — приводит Le Figaro слова Монгренье.