NYT: Россия наращивает военное присутствие у северных ворот Америки

За последние годы были модернизированы десятки российских военных городков в Арктике — в том числе на острове Врангеля, всего в 500 км от побережья Аляски. Кроме того, русские разрабатывают планы по установлению контроля над новыми навигационными маршрутами, проходящими через Берингов пролив между Аляской и Россией, всё чаще демонстрируя свою силу на море и в воздухе. Это не может не настораживать Вашингтон, поскольку именно этот район обеспечивает США выход в арктические воды, подчёркивает The New York Times.

Активность российских военных в пределах американской экономической зоны у побережья Аляски этим летом спровоцировала целый ряд инцидентов с участием американских судов. Подобные инциденты стали всё чаще происходить в северной части Тихого океана и в Арктике, где из-за таяния полярных льдов появляется всё больше торговых судов и военных кораблей, и это настораживает Вашингтон, пишет The New York Times.



В частности, в этом году российские военные вывели новый атомный ледокол прямо на Северный полюс. Затем они выбросили на архипелаге в Северном Ледовитом океане воздушный десант, который провёл там учебный бой. Кроме того, русские уже неоднократно отправляли свои бомбардировщики к границам воздушного пространства США, подчёркивается в статье.



В августе этого года экипаж американского рыболовного судна Bristol Leader ставил сеть для лова трески в американском районе рыбного промысла в Беринговом море, однако внезапно услышал предупреждение о том, что это опасная зона, которую они должны покинуть. Это предупреждение звучало с самолёта, который летал у них над головами, причём звучало «всё настойчивее и требовательнее», говорится в статье: «Рядом находится подводная лодка. Покиньте этот район».



Другие американские рыболовецкие суда, находившиеся в открытом море на расстоянии 100 миль друг от друга, получали такие же предостережения, сообщает The New York Times. В частности, к траулеру Vesteraalen приблизились три российских корабля, которые также стали отдавать ему приказы. А капитан другого судна Blue North, услышав команды с российского самолёта, связался с береговой охраной США с вопросом, как ему защитить свой экипаж, но в ответ ему посоветовали выполнить все указания русских. «Это было страшно, если не сказать больше. Береговая охрана ответила: просто сделайте то, что они говорят», — рассказал он в беседе с журналистами.



Из-за глобального потепления ледовый покров начинает активнее таять, поэтому в северных водах появляются новые возможности для прокладки торговых путей и разведки нефти. В результате береговая охрана наблюдает повышенную активность у американских берегов, сообщается в статье: «Круизные лайнеры обещают морские путешествия в такие широты, где мало кто бывал; учёные на исследовательских судах силятся выявить закономерности в изменениях ледового ландшафта; танкеры перевозят нефть по новым маршрутам, а экипажи торговых судов проверяют новые проходы среди льдов и островов, о которых моряки прежних поколений могли только мечтать».



Россия также активизировала свою деятельность в Арктике, и это означает усиление её военного присутствия у северных ворот Америки, подчёркивается в статье. Как рассказал контр-адмирал Мэтью Белл, командующий аляскинским районом береговой охраны, этим летом они часто видели в Беринговом море российских военных. Причём его удивило то, «насколько агрессивно они ведут себя на нашей стороне морской границы», пишет The New York Times.



Обычно на Аляске американские истребители за год несколько раз перехватывают приближающиеся российские самолёты — дальние ядерные бомбардировщики, с 2007 года возобновившие своё патрулирование. Однако в этом году число таких перехватов уже выросло до 14, отмечается в статье: «С такими темпами скоро будет установлен новый рекорд за весь период после окончания холодной войны». Очередной подобный случай произошёл в прошлом месяце, когда США отреагировали на приближение двух российских бомбардировщиков в сопровождении двух истребителей, приблизившихся к берегам Аляски на расстояние 30 морских миль.



Кроме того, за последние годы русские восстановили и переоснастили десятки военных городков в Арктике — в том числе на острове Врангеля, расположенном примерно в 500 км от побережья Аляски, говорится в статье. Они также разрабатывают планы о том, чтобы установить контроль над новыми навигационными маршрутами, проходящими через Берингов пролив между Аляской и Россией, сообщает The New York Times.



А летом этого года российские военные активно действовали в Беринговом море, где находятся самые крупные рыбные промыслы США: там американские рыбаки ловят камчатского красного краба и поднимают на палубу сети с уловом минтая весом до 200 тонн. Этот район имеет особую стратегическую важность, поскольку обеспечивает США выход в арктические воды, где добывающие компании уже много лет занимаются разведкой и добычей нефти и газа, отмечает автор.



По закону территориальные воды США простираются на 12 морских миль от берега. Однако коммерческие суда имеют право на привилегированный режим работы в пределах исключительной экономической зоны США, которая значительно шире зоны территориальных вод — она простирается на 200 миль от берега. Там Америка имеет право ловить рыбу и добывать полезные ископаемые без какой-либо иностранной конкуренции, однако не может запретить проход зарубежных судов, поясняется в статье.

Деятельность в исключительных экономических зонах разных стран мира часто вызывает разногласия, тем более когда речь идёт о перспективном и прибыльном арктическом регионе, где сразу несколько стран спорят о том, в каких объёмах они имеют право осуществлять экономическую деятельность на море. До подписания соглашения о границе в Беринговом море в 1990 году этот вопрос вызывал особенно острые споры, поскольку в Беринговом проливе расстояние между побережьями Аляски и России сужается до 86 км, пишет The New York Times.



При этом российское военное командование сейчас придаёт особое значение учениям, проводимым в Беринговом море, отмечается в статье: «Оно заявляет, что цель таких учений — подготовить войска, чтобы они могли обеспечить безопасное экономическое развитие арктического региона». Американские власти также признают, что русские имеют право на судоходство в этих водах. Очередные российские учения в августе этого года проходили к югу от узкого Берингова пролива, в районе, где ширина моря уже составляла несколько сотен миль, поясняет автор. Тем не менее многим американским кораблям пришлось поменять свою дислокацию после получения предупреждений от российской стороны.



В частности, рыболовецкое судно Northern Jaeger встретилось с русскими, когда находилось внутри экономической зоны США, в 20 морских милях от границы, говорится в статье. Русские лётчики приказали капитану покинуть этот район — однако он ответил, что находится в американской зоне, поэтому русские не могут приказывать ему уйти. По словам капитана, в этот момент к ним подошёл русский военный корабль и приказал то же самое. «Я подумал: что происходит? На нас нападают?» — рассказал капитан Тим Томас в интервью The New York Times.

По его словам, он связался с береговой охраной. Но там, похоже, ничего не знали о действиях русских — и ответили, что он сам несёт ответственность за безопасность своей команды, сообщается в статье. Капитан очень не хотел уходить из этого района, поскольку у них намечался в тот момент самый богатый улов за сезон. Однако русские приказали ему в течение девяти дней не появляться в этих водах, богатых рыбой. И подумав о том, что он обязан обеспечить безопасность 130 членов экипажа, капитан Томас был вынужден увести оттуда своё судно — лишив свою рыболовецкую компанию, по собственным оценкам, возможного дохода в миллион с лишним долларов.

В тот момент Россия проводила в Беринговом море военные учения под названием «Океанский щит», в которых участвовали 50 боевых кораблей и 40 самолётов. Поэтому требования русских «становились всё настойчивее, а предупреждения всё строже», говорится в статье. А позднее американские представители заявили, что в тот день в Беринговом море русская подводная лодка произвела пуск крылатой ракеты, пишет The New York Times.



Сенатор-республиканец из штата Аляска Дэн Салливан уже много лет настаивает на усилении американского присутствия в Арктике, предупреждая о возросшей активности России в этих широтах. Он выступает за то, что нельзя заставлять рыболовецкие суда уходить из американских рыбопромысловых районов. По словам Салливана, его удивляет размах «агрессивных действий России» в Беринговом море в последнее время.



Сенатор также отметил, что во время учений этим летом истребители из состава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) были подняты по тревоге на перехват трёх групп российских самолётов, которые приближались к Аляске. «Мне кажется, они нас проверяли, играя своей военной мускулатурой», — подчеркнул Салливан. Командование береговой охраны США заявило, что русские уведомили Вашингтон о том, что учения будут частично проходить в районе рыбных промыслов, но федеральные власти не предупредили американские рыболовецкие компании о запланированных манёврах.



Командование береговой охраны позднее заявило, что американские промысловые суда «не обязаны» выполнять приказы иностранцев об уходе из американских районов рыбного промысла. Однако в прошлом месяце береговая охрана направила всем участникам рыбного лова в северной части Тихого океана уведомление, касающееся инцидентов в Беринговом море, где отмечалось: «Жизнь и безопасность на воде всегда должны стоять на первом месте при осуществлении безопасного мореплавания любых судов в открытом море. За это отвечают моряки, непосредственно знакомые с оперативной обстановкой», — сообщает The New York Times.



И поскольку Россия продолжает наращивать своё военное присутствие в регионе, американские власти ускоренными темпами предпринимают собственные шаги, говорится в статье: «Береговая охрана давно уже жалуется, что ей очень трудно поддерживать на плаву два обветшавших ледокола. Но теперь у неё может появиться возможность построить шесть новых судов ледового класса». В правительстве США также обсуждаются планы строительства северного глубоководного порта где-то в районе Нома — в настоящее время ближайший стратегический порт находится в Анкоридже, на расстоянии 1300 морских миль.



Американские военные сегодня тратят немалые деньги на Аляску, отмечается в статье. В районе Анкориджа и Фэрбанкса развёрнуты базы ВВС и сухопутных войск. Самолёты на Аляске в этом году неоднократно поднимались по тревоге на перехват российской авиации, приближавшейся к воздушному пространству США. Однако проблема в том, что вылетающим с внутренних аэродромов самолётам нужно более полутора часов, чтобы достичь побережья Аляски, заявил канадский генерал-майор Скотт Клэнси, занимающий должность начальника оперативного управления НОРАД.



Генерал Клэнси также рассказал, что русские лётчики демонстрируют при этом высокий профессионализм: например, в прошлом месяце четыре российских самолёта около полутора часов барражировали в этом районе, но ни разу не нарушили американское воздушное пространство. По его мнению, русские наверняка прощупывают таким способом возможности НОРАД и демонстрируют собственные способности. При этом они выполняют полёты всё чаще, усложняя программу, подчеркнул он: «Этот противник, этот соперник — Россия, он наступает по всем фронтам. Мы вступили в новую эпоху соперничества великих держав. Совершенно очевидно, что Россия хочет составить нам в этом конкуренцию».



«Сейчас в Арктике переломный момент, и мы являемся тому свидетелями», — заявил также на недавней конференции коренных народов генерал-лейтенант Дэвид Крумм, командующий объединённым Аляскинским командованием и 11-й воздушной армией. Он отметил, что до недавнего времени Северный Ледовитый океан был естественным буфером между странами Крайнего Севера. Однако ситуация заметно изменилась с появлением новых проходов, освободившихся ото льда.



По мнению американского генерала, США должны вкладывать больше денег в оперативную деятельность, технику и подготовку, чтобы своевременно подготовиться к грядущим переменам. Он отметил, что Аляска издавна рассматривалась как база, с которой можно демонстрировать военную мощь Америки всему миру, однако теперь её задачи меняются: «Сейчас мы должны готовиться воевать и обороняться здесь», — подчеркнул Крумм.