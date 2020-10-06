SCMP: железная дорога между США и Канадой напомнила о тоннеле через Берингов пролив
В конце сентября президент США Дональд Трамп дал разрешение на строительство 2400 км железнодорожных путей, которые объединят Соединённые Штаты и Канаду, пишет обозреватель South China Morning Post Эд Питерс. В некоторых этот шаг зажёг надежду относительно ещё более масштабного и смелого проекта — создания моста или тоннеля между российским Дальним Востоком и Северной Америкой.
По словам журналиста, начиная с конца XIX века эта мысль «не давала покоя инженерам, предпринимателям и просто мечтателям». Затем, в 1960-е американский инженер китайского происхождения Линь Тунъянь разработал план «Межконтинентального моста мира» через Берингов пролив, который считал как символом международного сотрудничества, так и потенциально важным торговым путём. И частью этого пути сегодня как раз становится железная дорога между США и Канадой.
Как рассказывает Фёдор Соловьёв, основавший в городе Анкоридж на Аляске компанию InterBering, лоббирующую непосредственную инфраструктурную связь через Берингов пролив, «заинтересованность в проекте показывают и русские, и американцы». Однако наиболее выгоден он, по мнению бизнесмена, будет в первую очередь Китаю, наиболее активно пользующемуся международными торговыми путями.
Конечно, такой проект лишь усилит инициативу Пекина «Один пояс — один путь», и это не слишком понравится США, которые уже ведут с КНР торговую войну. Однако вряд ли затронутые стороны смогут игнорировать возможные долгосрочные преимущества связующего пути через пролив. В особенности Россия, которая сейчас делает ставку на развитие торговых отношений с Китаем, подчёркивает Питерс.
Соловьёв признаёт, что о существенном прогрессе в столь масштабном проекте говорить пока ещё рано, но настаивает, что строительство американско-канадской железной дороги «От Аляски до Альберты» (A2A) уже является значимым шагом вперёд.
На стадии обсуждений объединять Россию и Америку, которые в этом районе разделяют лишь 85 км, предлагалось как мостом, так и тоннелем. Однако последняя опция считается более перспективной в местных суровых погодных условиях.
Правда, далеко не все видят перспективы в строительстве столь сложного проекта. Противники настаивают, что это будет дорого, вредно для окружающей среды и даже, по словам некоторых американских деятелей, опасно, ведь будет подразумевать открытие границ «потенциальным врагам».
Профессор Школы экономики и менеджмента при Пекинском университете путей сообщения Чжао Цзянь считает идею «бессмысленной». Ведь людям, которые, возможно, будут пользоваться железной дорогой, проложенной через мост или тоннель, будет быстрее и удобнее сесть на самолёт. Для доставки грузов морские пути дешевле. Кроме того, для железной дороги, пересекающей несколько стран, действуют различные местные требования и законы, что лишь сильнее усложняет ситуацию.
Сторонники проекта настаивают, что он может взять на себя 8% международных грузовых перевозок, а также благотворно сказаться на развитии отдалённых и малонаселённых районов, не говоря уже о «романтичной идее» о том, как можно будет добраться из Лиссабона в Нью-Йорк, «не покидая земли». Также, как обращает внимание Соловьёв, такой проект в значительной мере поспособствует укреплению сотрудничества между задействованными в нём странами — США, Канадой, Россией и Китаем. Это, несомненно, станет большим вкладом в мир и стабильность в регионе.
Как отмечает бизнесмен, по самым приблизительным оценкам инфраструктурная постройка через Берингов пролив обойдётся в «сотни миллиардов долларов». Одна из наиболее сложных задач — подвести железнодорожные пути к точке, где будет находиться потенциальный мост или тоннель. На Дальнем Востоке ближайшая станция расположена в 3 тыс. км от предполагаемой точки на побережье, а на Аляске — в 1,2 тыс. Кроме того, в России и США разная ширина рельсовой колеи.
Правда, как показали примеры Суэцкого канала и Ла-Манша, где при строительстве инфраструктуры возникали подобные трудности, это преодолимые задачи.
Как писал географ и публицист Джеймс Оливер, в создании связующего звена между Россией и Америкой есть огромный потенциал, такой проект много значит для глобальной экономики и в перспективе может «объединить мир».
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