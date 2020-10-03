NI: в противостоянии США с Китаем Россия не будет незаинтересованным наблюдателем

Американские аналитики считают, что Россия в процессе борьбы США против китайского влияния будет если не партнёром, то, по крайней мере, незаинтересованным наблюдателем. Однако, как уверен почётный научный сотрудник Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США Джеффри Манкофф, на базисном уровне интересы России больше связаны с интересами Китая, чем с интересами Америки, поэтому перспектива продолжительной американо-китайской конфронтации усилит важность такого неформального союза как для Пекина, так и для Москвы.

Речь госсекретаря Майка Помпео, произнесённая 23 июля, подтверждает, что администрация Трампа разворачивается в сторону открытой конфронтации с Китаем. Назвав борьбу за свободу с правящей Коммунистической партией Китая «миссией нашего времени», Помпео призвал Соединённые Штаты и другие государства с такими же взглядами активно выступить против влияния Китая в международных институтах, сдерживать экономический рост Китая, а также «более креативным и напористым способом побудить Китай провести изменения», а это, по мнению некоторых наблюдателей, означает проведение курса, направленного на смену режима в Пекине.

Однако, как отмечает почётный научный сотрудник Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США Джеффри Манкофф, в этом призыве почти ничего не было сказано о ещё одной великой державе и сопернике Соединённых Штатов — России. По мнению автора статьи, разворот в сторону конфронтации с Китаем, судя по всему, основан на представлении о том, что Россия в процессе борьбы против китайского влияния будет если не партнёром, то, по крайней мере, незаинтересованным наблюдателем. Однако представление о том, что Россия может оказаться нейтральной в конфронтации между США и Китаем, является слишком оптимистичным, даже несмотря на растущий список противоречий в китайско-российских отношениях.

По многим параметрам отношения Москвы и Пекина являются односторонними. Китай является главным торговым партнёром России, а также источником иностранных инвестиций. Китай также потеснил Россию и стал вторым в мире экспортёром вооружений. Однако российские официальные лица и аналитики подчёркивают, что не считают Китай угрозой.

«Какими бы односторонними ни были эти отношения, Россия ценит то, что Пекин — в отличие от Вашингтона и его европейских союзников — воспринимает Владимира Путина как легитимного партнёра», — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что для России перспектива американо-китайской конфронтации представляет собой обоюдоострый меч. С одной стороны, это делает дружбу Москвы более ценным товаром и предоставляет России более мощные рычаги воздействия в двусторонних отношениях с Китаем. Кроме того, подобный вариант повышает вероятность того, что Пекин ещё больше приблизится к открыто ревизионистской позиции Москвы в отношении международного порядка. Однако Москва тоже заплатит свою цену, если китайская экономика ещё больше пострадает в результате американских санкций и других карательных мер. Но сложно представить себе такой сценарий, в котором Россия поддержит усилия Соединённых Штатов, направленные против Китая, или даже займёт позицию благожелательного нейтралитета.

«Москва, несомненно, попытается использовать любую американо-китайскую конфронтацию для продвижения своих собственных интересов. На самом базисном уровне интересы путинской России больше связаны с интересами Китая, чем с интересами Соединённых Штатов, и перспектива более глубокой и более продолжительной американо-китайской конфронтации усилит важность такого неформального союза как для Пекина, так и для Москвы», — считает автор материала.