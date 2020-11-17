Макрон: Европа не может вновь начать полагаться на США — даже когда Байден придёт к власти

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что даже после вступления Джо Байдена в должность главы государства Европа должна продолжать стремиться к независимой политике в области обороны и технологического развития, пишет Bloomberg. По его словам, США будут уважать ЕС только в том случае, если он будет стремиться к суверенитету в плане обороноспособности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что даже после вступления избранного президента США Джо Байдена в должность главы государства ЕС должен продолжить укреплять свой потенциал по независимому развитию в области технологий, международных финансов и обороны, пишет Bloomberg.

В интервью журналу Le Grand Continent Макрон отметил, что лидерам ЕС не стоит считать, что благодаря поражению Дональда Трампа они смогут вновь начать полагаться на США как на гаранта европейской безопасности.

«Соединённые Штаты будут уважать нас как союзников только в том случае, если мы будем вести себя серьёзно, и, если мы будем независимыми в плане обороны, — сообщил французский лидер. — Нам нужно продолжать самим строить свою независимость».

В частности, в число уязвимостей ЕС Макрон включил недавние изменения в сфере облачных вычислительных сервисов, из-за которых европейские данные могут оказаться в американской юрисдикции, а также напряжённость вокруг иранской ядерной сделки, в рамках которой администрация Трампа оказывает на Европу давление, используя статус доллара как глобальной резервной валюты.

Президент также раскритиковал министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила, что мысль о том, что ЕС может заменить США на поприще поддержания безопасности континента — это «иллюзия».

«Это толкование исторически неверно, — заметил он. — К счастью, если я правильно понимаю, канцлер (Германии Ангела Меркель. — ИноТВ) этой точки зрения не разделяет».

Французский лидер настойчиво продвигает идею о том, что Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал и стремиться к более независимой внешней политике, не полагаясь целиком и полностью на США и НАТО. В этом отношении его поддерживают как Германия, так и ряд других стран.

В своём интервью Макрон также заявил, что из-за того, что Европа полагается на НАТО, она не уделяла должного внимания своей геополитической стратегии. Подобные утверждения заставляют вспомнить о его словах о «смерти мозга» НАТО, которые изрядно встревожили ряд многих европейских политиков, напоминает агентство.