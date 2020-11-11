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Фон дер Ляйен: Европа без внутренних границ возможна только при надёжности внешних рубежей

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Лидеры европейских структур и государств призывают к борьбе с радикальным исламизмом и требуют ужесточить контроль над внешними границами Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Welt. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ускорит продвижение закона против разжигания ненависти в интернете и предложит новую шенгенскую стратегию на саммите ЕС в начале декабря. По её словам, Европа без внутренних границ может существовать только при надёжной защите внешних.
Фон дер Ляйен: Европа без внутренних границ возможна только при надёжности внешних рубежей
Reuters

Многие лидеры европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и австрийский канцлер Себастьян Курц, призывают к борьбе с исламистским террором и требуют ужесточить контроль на внешних границах ЕС, сообщает немецкая газета Die Welt.

Во время визита канцлера Австрии в Париж во вторник речь шла о необходимости продемонстрировать единство Европы в борьбе с терроризмом, а также об «организации ответного удара», как это сформулировал Макрон.

За последние недели Франция и Австрия пострадали от терактов, совершённых радикальными исламистами, напоминает издание. Курц говорил о «шокирующем переживании для Вены и всей Австрии», в то время как Макрон вспоминал о том, что через несколько дней исполнится пять лет терактам в Париже.

На совместной пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон и Курц потребовали более внимательного контроля над внешними границами Евросоюза, а также ужесточения права на предоставление убежища. Курц обратил внимание на то, что в ЕС находится много возвратившихся в свои страны последователей ИГ*. Многих, которые ещё сидят в тюрьмах, однако в скором времени снова окажутся на свободе, он назвал «бомбами замедленного действия»: «Если мы не хотим потерять нашу свободу, мы должны ограничить свободу этих людей».

Затем, после совместного обеда, лидеры Франции и Австрии провели по видеосвязи конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Речь там шла, в первую очередь, о том, чтобы выработать общую линию, которая должна стать основой для обсуждений на саммите ЕС в Брюсселе в начале декабря.

Урсула фон дер Ляйен заверила участников конференции в том, что Еврокомиссия внесёт свой вклад в этот процесс и представит 9 декабря новый календарь планов по борьбе с терроризмом. Также в конце месяца на первом «шенгенском форуме» будут обсуждаться сильные и слабые стороны Шенгена. «Из уроков, которые мы из этого вынесем, Еврокомиссия составит и предложит новую шенгенскую стратегию, — заявила Урсула фон дер Ляйен. — Европа без внутренних границ может быть только при надёжной защите внешних границ».

Помимо этого, глава Еврокомиссии обещала, что закон о контроле террористического и разжигающего ненависть контента на крупных интернет-платформах, обсуждаемый ещё с 2018 года, будет в скором времени воплощён в жизнь. В первую очередь, речь идёт о скорости, с которой онлайн-платформы должны будут удалять соответствующие сообщения. «Чем крупнее платформа, тем выше ответственность», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ангела Меркель, в свою очередь, пообещала, что новый закон будет принят ещё до окончания председательства Германии в Совете ЕС. По запросу издания она также заявила, что настраиваться на ужесточение контроля на внутренних границах в Европе не следует. Новые меры будут сконцентрированы на внешних границах Шенгенской зоны. Однако Меркель отметила возможность проведения выборочных проверок в приграничных районах, подчёркивает Die Welt.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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