Euronews: угроза терроризма очевидна — но общий подход к решению этой проблемы в ЕС ещё ищут

13:35 Мишустин заявил о готовности России помогать странам СНГ с COVID-19 Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности российской стороны помогать странам — членам СНГ в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

13:33 Синоптики прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ждать в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

13:32 В Тюмени состоялся суд по делу об осквернении мемориала Вечного огня В Ленинском районном суде Тюмени рассмотрели дело в отношении двоих мужчин, демонстрировавших неуважение к мемориалу Вечного огня.

13:31 Минфин прокомментировал предложение повысить налог для богатых россиян Минфин России в настоящее время не рассматривает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 млн рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя идею повысить налог на доходы для состоятельных россиян.

13:30 В Самарской области в выходные ожидается мокрый снег Синоптики Самарской области прогнозируют пасмурные выходные — туман и осадки в виде мокрого снега.

13:30 Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, сыграет ли в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) основной вратарь команды Антон Шунин.

13:22 Воспитанницы пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам Воспитанницы пансиона Министерства обороны России запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам.

13:21 В Коврове рассказали об итогах проверки после взрыва на рынке В Коврове провели прокурорскую проверку после взрыва боевой гранаты в здании Октябрьского рынка, произошедшего 1 ноября.

13:18 В Раде заявили о выстраивании бюджета Украины на одолженных деньгах Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала NEWSONE, что проект государственного бюджета Украины на 2021 год основывается на внешних заимствованиях.

13:17 Широков признал свою вину в избиении арбитра Бывший футболист сборной России Роман Широков признал вину в деле об избиении судьи Никиты Данченкова и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

13:16 Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России Плато по заболеваемости коронавирусом в России будет достаточно долгим. Об этом рассказал доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

13:10 Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что испанский клуб интересовался российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, когда тот выступал за «Локомотив».

13:02 Мурашко призвал регионы России увеличить резерв коечного фонда Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 20%.

12:50 МИД России заявил о «круговой поруке» в евроатлантическом исполнении в деле Навального МИД России прокомментировал ситуацию с якобы отравлением Алексея Навального, на которой, как отметили в ведомстве, активно спекулируют на Западе.

12:49 Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал информацию о желании экс-футболиста сборной России Романа Широкова рассмотреть дело об избиении в особом порядке.

12:46 Захарова оценила ответ ФРГ по запросам России по Навальному Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.

12:42 Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.

12:34 Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Адесаньей Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что на старте карьеры ему предлагали поединок с новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей, ныне чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

12:32 В Кремле прокомментировали суточный прирост по коронавирусу в России Тенденция с распространением коронавируса в России тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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12:22 Великова считает, что Трусовой нужно прибавить в технике катания Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о том, чего не хватает бронзовому призёру чемпионата Европы россиянке Александре Трусовой.

12:19 Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал уголовные дела против Навального Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал в своём Telegram-канале уголовные дела в отношении Алексея Навального.

12:19 Жена Навального называла диеты мужа возможной причиной его недомогания В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что жена госпитализированного в Омске Алексея Навального Юлия заявляла, что причиной плохого самочувствия мужа могли стать его диеты.

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12:06 В МВД России назвали поставленный врачами диагноз Навального В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали об окончательном диагнозе, который поставили российские врачи Алексею Навальному.

12:00 Некоторые телеканалы США прервали эфир с выступлением Трампа Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления лидера США Дональда Трампа из Белого дома о выборах главы государства.

11:56 Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко На 82-м году жизни умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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11:38 Прядкин выступил против создания европейской премьер-лиги Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о возможном создании европейской премьер-лиги, в которой будут выступать ведущие клубы Старого Света.

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