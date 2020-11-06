Euronews: угроза терроризма очевидна — но общий подход к решению этой проблемы в ЕС ещё ищут

Волна недавних террористических актов демонстрирует, что террористы пытаются посеять в Европе хаос и рознь, чтобы подорвать демократические структуры ЕС. Однако согласование единой стратегии Евросоюза и общих мер для борьбы с этой угрозой пока остаётся сложной задачей. А самостоятельные решения национальных правительств не получают достаточной поддержки со стороны населения, передаёт Euronews.
Париж, Ницца, Вена — в последние дни радикальные исламисты организовали нападения в нескольких городах Европы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен поднять вопрос противодействия политическому исламу и терроризму на предстоящем 19 ноября саммите ЕС.
СЕБАСТЬЯН КУРС, канцлер Австрии: Это нападение вызвано ненавистью. Это ненависть по отношению к нашим основополагающим ценностям, к нашему образу жизни, к стране, где у всех людей есть равные права и достоинство.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Это доказательство желания наших врагов разрушить Европу. Разрушить территорию свободы, культуры, ценностей. Поэтому мы ни от чего не откажемся.
Эксперты по вопросам безопасности сходятся во мнении, что потенциальная цель террористов — весь блок ЕС.
СЕДРИК МАС, юрист и президент Resilience Action Institute: Произошедшее говорит о том, что угроза безопасности направлена против всей Европы. Светский характер государства и карикатуры не так важны. Против всей Европы направлены совместные усилия государственных и негосударственных структур, которые стремятся сеять хаос и рознь, чтобы минимизировать глобальное влияние демократических стран.
И если сомнений в реальности существующей угрозы нет, то общий подход к решению этой проблемы ещё только предстоит разработать.
АНЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: Во Франции уровень тревоги повышен до максимального уровня. И президент Эммануэль Макрон заявляет о твёрдом намерении уничтожить террористов и не допустить распространения радикальных идей исламского экстремизма. Вопрос сегодня заключается в том, как перевести этот подход в политику на европейском уровне. Многие в ЕС полагают, что добиться этого будет практически невозможно.
КЛОД МОНИКЕ, эксперт Европейского центра стратегической разведки и безопасности: Любое европейское решение должно пройти через Европарламент, а не через национальные парламенты. Обсуждать проблему будут представители стран с разными взглядами на происходящее, и противоборствующие политические группы воспользуются этим для наращивания политического капитала — вместо того чтобы решать проблему прагматическим образом.
Франция и все остальные страны Европы оказались на перепутье. Общая стратегия поможет в борьбе с радикальным исламизмом, но согласование мер пока остаётся сложной задачей. А самостоятельные решения национальных правительств не получают достаточной поддержки со стороны населения.
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