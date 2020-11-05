Welt: канцлер Австрии призвал страны Европы отказаться от ложно понимаемой толерантности

Канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает окончания ложно понимаемой толерантности во всех европейских странах и осознания ими опасности политического исламизма. В интервью немецкой газете Die Welt он призвал Евросоюз к решительной и сплочённой борьбе не только с религиозным терроризмом, но и со стоящей за ним идеологической базой.

В результате исламистской террористической атаки в центре Вены в понедельник вечером погибло четыре человека, ещё 14 были ранены. Силы безопасности до сих пор ведут активные работы по розыску тех, кто стоял за расстрелянным преступником, сообщает немецкая газета Die Welt.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, к несчастью, после терактов во Франции и многих других странах следовало ожидать, что нечто подобное достигнет и его страны, однако это всё равно стало для всех её жителей настоящим шоком. Возлагая венок на месте преступления в память погибшим, он думал о том, насколько реальна и насколько близка опасность исламистского терроризма, рассказал Курц в интервью Die Welt.

По его словам, многие в Австрии верят, что их страна — как благословенный остров. Они знают о терроризме и насилии исключительно из новостей из дальних стран, но не из своей собственной. Сейчас ситуация изменилась. У многих австрийцев есть знакомые, которые вечером в понедельник находились в непосредственной близости от места теракта. «Это оставляет следы и раны на всём населении», — подчеркнул Курц.

Как напоминает издание, Австрия ещё в 2015 году приняла строгий закон об ограничении политического ислама, в продвижении которого участвовал сам канцлер страны. По мнению Курца, Австрия с её исламским законом стала в Европе одним из первопроходцев, и сейчас важно решительно продолжать эту борьбу. «Причём не только с исламистским терроризмом, но и с идеологической базой, которая стоит за ним, то есть, с политическим исламом и радикальным исламизмом», — заявил Себастьян Курц.

«Я рад, что мы уже сделали шаг в этом направлении благодаря закону об исламе 2015 года», — продолжил он. Сейчас этот закон частично переняли и другие государства, а некоторые обсуждают возможность взять его в качестве основы для собственного урегулирования — как, например, Франция. «Так что этот теракт в центре нашей столицы показывает, что мы должны сохранять бдительность и решительность», — подвёл черту канцлер Австрии.

В интервью Die Welt он также рассказал о том, что сейчас дело за установлением окружения преступника. Курц попросил проявить понимание и объяснил, что в ночь после преступления специальные силы правоохранительных органов провели многочисленные обыски. Было задержано 14 подозреваемых, и сейчас ведётся следствие с целью выяснить, есть ли среди них заказчики или единомышленники террориста, чтобы вынести им соответствующее наказание.

По словам Себастьяна Курца, «ЕС необходимо значительно активнее сфокусироваться на проблеме политического исламизма». «Я ожидаю окончания ложно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы, насколько опасна идеология политического исламизма для нашей свободы и для европейского образа жизни», — подчеркнул австрийский канцлер.

«Европейский союз должен со всей решительностью и сплочённостью вести борьбу против исламского терроризма, а также против стоящей за ним политической базы, то есть, против политического исламизма», — призывает Курц. В интервью Die Welt он также отметил, что поддерживает диалог с Эммануэлем Макроном и многими главами правительств других стран с целью активного согласования действий внутри ЕС.

Курц намерен сделать эту тему одной из ведущих на предстоящем саммите Евросоюза. В беседе с немецкими журналистами он выразил сердечную признательность европейским и международным партнёрам за искреннее участие. Поддержка и солидарность со стороны канцлера Германии, президента Франции, а также Маркуса Зёдера из непосредственно соседствующей с Австрией Баварии «придали людям здесь много сил», заверил Курц журналистов Die Welt.

«В эти трудные часы мы узнали, что присутствует большая готовность к поддержке. Это касается, с одной стороны, сотрудничества вооружённых сил и служб разведки из-за рубежа. Но это в первую очередь касается и эмоциональной поддержки со стороны наших партнёров, которая сейчас очень помогает Австрии», — подчеркнул австрийский канцлер в интервью немецкой газете.