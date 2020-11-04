Le Figaro: «демократия должна уметь себя защитить» — французские политики призывают руководствоваться в борьбе с терроризмом примером Израиля

Если раньше, говоря о проблемах безопасности, французские политики часто приводили в пример Нью-Йорк времён мэра Джулиани, сегодня, на фоне усиления активности террористов, образцом эффективности становится Израиль, пишет Le Figaro. Как отмечает газета, взять на вооружение израильские методы призвали после теракта в Ницце множество крупных политиков и госслужащих. Можно быть демократией, но уметь защитить себя и своё население, настаивают сторонники израильской модели.

«От США к Израилю», — так характеризует Le Figaro смену ориентиров французских политиков в отношении безопасности. Если в течение долгого времени, говоря о борьбе с ростом насилия, в пример приводили нью-йоркскую модель «нулевой терпимости», вдохновлённую политикой Рудольфа Джулиани, то сегодня, в условиях обострения исламистского терроризма, образцом для многих французских политиков и госслужащих стал Израиль, пишет издание.

Первым привёл в пример Ихраиль мэр Ниццы Кристиан Эстрози после теракта в соборе. «Необходимо вернуться к миру бдительности. В Израиле каждый гражданин обязан сообщать о том, что ему кажется подозрительным, чтобы защитить всё общество», — заметил градоначальник в интервью Le Figaro, добавив, что каждый француз отныне должен стать «дозорным».

Это мнение поддержал и депутат партии «Республиканцы» от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти. «Израиль — это демократия, которая с момента своего создания борется за выживание. Несмотря на постоянную угрозу, с которой она сталкивается, она сумела сохранить свой демократический режим и одержать победу над множеством тех, кто хочет уничтожить её. Это для меня образец в борьбе с терроризмом, который должен вдохновлять нас», — заявил политик сразу после теракта, в результате которого погибли три человека.

Как отмечает издание, об Израиле упоминают и члены других партий. «Необходимо антитеррористическое правовое государство. В Израиле, когда есть серьёзные подозрения в подготовке теракта, человека задерживают и он предстаёт перед судом», — рассказал депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Жильбер Коллар. По его словам, таким образом верховенство права позволяет оценить реальность угрозы. «Но мы не можем этого сделать», — посетовал парламентарий.

В воскресенье об уместности израильской модели заявил кандидат на участие в президентских выборах от партии «Республиканцы» Ксавье Бертран. «Израиль, который уже давно борется с терроризмом, — это демократия или диктатура? Демократия! Мы вполне можем быть демократией, но уметь защищать себя и своё население», — подчеркнул он.

Его мнение разделяет экс-глава Парижского региона Валери Пекресс, на взгляд которой, израильские технологии предотвращения терактов будут полезны во Франции. «Несомненно, что Израиль знает, каково это — жить со скрытой террористической угрозой. Они разработали с помощью искусственного интеллекта программное обеспечение для отслеживания подозрительного поведения. В этом вопросе они ушли очень далеко вперёд. Мы можем узнать у Израиля об этих технологиях безопасности и предотвращения терактов», — считает Пекресс, посетившая Израиль в 2017 году.

Как напоминает газета, это уже не первый случай, когда французские власти требуют утверждения израильской модели. Четыре года назад, после ужасного теракта 14 июля в Ницце, глава Нормандии Эрве Морен призывал «израилизировать нашу безопасность», чтобы нейтрализовать всех потенциально опасных лиц.