Guardian: в ЕС предлагают ужесточить правила интеграции мигрантов

Прибывающим в ЕС мигранты придётся учить язык принимающих их стран и способствовать вовлечению своих детей в европейское сообщество. Такие положения содержатся в проекте совместного заявления блока, подготовленном Францией, Австрией и Германией. Авторы инициативы также предлагают финансировать религиозное образование в мусульманских общинах и лишать господдержки НПО, выступающие против интеграции, пишет The Guardian.

В свете недавних устроенных исламистами терактов прибывающие в Европу мигранты должны будут учить язык принимающих их стран и побуждать своих детей к интеграции. Такое требование содержится в проекте заявления правительств ЕС, подготовленном Францией, Австрией и Германией, сообщает The Guardian.

«Спорный» проект заявления, который должен быть сделан министрами внутренних дел ЕС в пятницу, отстаивает президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее он выступил с предупреждением об опасности «исламистского сепаратизма», после чего турецкий лидер

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в гонениях на мусульман, напоминает издание.

В документе также говорится, что Брюссель должен финансировать религиозное образование в мусульманских общинах. Кроме того, предлагается лишить государственной поддержки НПО, публикующие «материалы против интеграции».

В текущем проекте декларации министров говорится, что недавние террористические акты в Конфлан-Сент-Онорин, Ницце и Вене показали «масштабы угрозы, с которой сталкивается Европа со стороны исламистского терроризма». Наряду с рядом технических предложений по борьбе с терроризмом, включая создание доступа к зашифрованным сообщениям, используемым в мессенджерах, в заявлении предлагается более жёсткая позиция в отношении интеграции мигрантов.

«Успешная интеграция иммигрантов, дающая чувство принадлежности и равенства, имеет решающее значение для социальной сплочённости наших современных плюралистических и открытых обществ, — говорится в проекте. — Интеграция — это улица с двусторонним движением. Оказание поддержки при ожидании большго взамен — ключевый принцип этого процесса».

«Успешная интеграция означает, помимо признания европейских ценностей, прежде всего изучение языка новой страны, зарабатывание средств на жизнь для себя и своей семьи и поддержку интеграции своих детей, — отмечается в документе. — Должна быть возможность наказывать за настойчивый отказ от интеграции более решительно, чем было принято до сих пор».

В декларации также предлагается, чтобы Брюссель финансировал религиозное образование и обучение имамов. «Мы хотим усилить европейских мусульман как наших партнеров в борьбе с исламистским экстремизмом, поскольку они тоже являются его жертвами, — говорится в проекте заявления. — На наш взгляд, необходимо разработать общий язык на европейском уровне, который проводил бы грань между исламом и исламизмом в смысле религиозно мотивированного экстремизма».

Между тем формулировки текущего проекта вызвали определённое беспокойство у некоторых стран ЕС. Среди прочих Швеция, Люксембург и Нидерланды традиционно выступают против тех, кто рассматривает миграцию и религию через призму безопасности.

«Выделение определённой религии или группы людей не может быть ответом на насильственный экстремизм отдельных лиц, — заявил изданию один европейский высокопоставленный дипломат. — Нам следует хорошо помнить, что принятие основополагающих ценностей — это ответственность не только мигрантов или мусульманского сообщества, но и всех нас. Мы должны быть осторожны, чтобы не обесценить наши достижения из-за грехов других людей».

Существует вероятность, что проект заявления может быть отозван до пятницы. В таком случае, по мнению дипломатов, Макрон снова попытается продвинуть его на встрече 27 глав государств и правительств европейского блока через две недели, обращает внимание The Guardian.