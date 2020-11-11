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Guardian: в ЕС предлагают ужесточить правила интеграции мигрантов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прибывающим в ЕС мигранты придётся учить язык принимающих их стран и способствовать вовлечению своих детей в европейское сообщество. Такие положения содержатся в проекте совместного заявления блока, подготовленном Францией, Австрией и Германией. Авторы инициативы также предлагают финансировать религиозное образование в мусульманских общинах и лишать господдержки НПО, выступающие против интеграции, пишет The Guardian.
Guardian: в ЕС предлагают ужесточить правила интеграции мигрантов
Reuters

В свете недавних устроенных исламистами терактов прибывающие в Европу мигранты должны будут учить язык принимающих их стран и побуждать своих детей к интеграции. Такое требование содержится в проекте заявления правительств ЕС, подготовленном Францией, Австрией и Германией, сообщает The Guardian.

«Спорный» проект заявления, который должен быть сделан министрами внутренних дел ЕС в пятницу, отстаивает президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее он выступил с предупреждением об опасности «исламистского сепаратизма», после чего турецкий лидер
Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в гонениях на мусульман, напоминает издание.
 
В документе также говорится, что Брюссель должен финансировать религиозное образование в мусульманских общинах. Кроме того, предлагается лишить государственной поддержки НПО, публикующие «материалы против интеграции».
 
В текущем проекте декларации министров говорится, что недавние террористические акты в Конфлан-Сент-Онорин, Ницце и Вене показали «масштабы угрозы, с которой сталкивается Европа со стороны исламистского терроризма». Наряду с рядом технических предложений по борьбе с терроризмом, включая создание доступа к зашифрованным сообщениям, используемым в мессенджерах, в заявлении предлагается более жёсткая позиция в отношении интеграции мигрантов.
 
«Успешная интеграция иммигрантов, дающая чувство принадлежности и равенства, имеет решающее значение для социальной сплочённости наших современных плюралистических и открытых обществ, — говорится в проекте. — Интеграция — это улица с двусторонним движением. Оказание поддержки при ожидании большго взамен  ключевый принцип этого процесса».
 
«Успешная интеграция означает, помимо признания европейских ценностей, прежде всего изучение языка новой страны, зарабатывание средств на жизнь для себя и своей семьи и поддержку интеграции своих детей, — отмечается в документе. — Должна быть возможность наказывать за настойчивый отказ от интеграции более решительно, чем было принято до сих пор».
 
В декларации также предлагается, чтобы Брюссель финансировал религиозное образование и обучение имамов. «Мы хотим усилить европейских мусульман как наших партнеров в борьбе с исламистским экстремизмом, поскольку они тоже являются его жертвами, — говорится в проекте заявления. — На наш взгляд, необходимо разработать общий язык на европейском уровне, который проводил бы грань между исламом и исламизмом в смысле религиозно мотивированного экстремизма».
 
Между тем формулировки текущего проекта вызвали определённое беспокойство у некоторых стран ЕС. Среди прочих Швеция, Люксембург и Нидерланды традиционно выступают против тех, кто рассматривает миграцию и религию через призму безопасности.
 
«Выделение определённой религии или группы людей не может быть ответом на насильственный экстремизм отдельных лиц, — заявил изданию один европейский высокопоставленный дипломат. — Нам следует хорошо помнить, что принятие основополагающих ценностей  это ответственность не только мигрантов или мусульманского сообщества, но и всех нас. Мы должны быть осторожны, чтобы не обесценить наши достижения из-за грехов других людей».
 
Существует вероятность, что проект заявления может быть отозван до пятницы. В таком случае, по мнению дипломатов, Макрон снова попытается продвинуть его на встрече 27 глав государств и правительств европейского блока через две недели, обращает внимание The Guardian.

 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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