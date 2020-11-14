SRF: Европа снимает «замшевые перчатки» в борьбе с терроризмом

На фоне недавних событий во Франции и Австрии министры внутренних дел стран-членов ЕС призвали объединиться для того, чтобы дать отпор терроризму, сообщает SRF. Для этого они планируют наладить более тесное сотрудничество между полицейскими службами, улучшить обмен данными, а также усилить Интерпол. Также политики собираются ужесточить цензуру радикального контента в интернете. Всё это говорит о том, что Европа больше не будет бороться с терроризмом в «замшевых перчатках», отмечает швейцарский телеканал.

После того как во вторник лидеры ЕС обсудили тему борьбы с терроризмом — к этому их подтолкнули теракты в Вене, Ницце, Париже и Дрездене — сегодня на видеоконференции министры внутренних дел союза искали общий курс защиты от исламистского терроризма. Они решили, что необходимо усилить полицейскую службу Европол, а также улучшить обмен данными. В переговорах участвовала и Швейцария. Репортаж Штефани Шунке.

Вена двумя неделями ранее. Молодой сторонник ИГ* ведёт беспорядочную стрельбу, в результате которой погибли четыре человека. По имеющейся информации, преступник поддерживал контакт с джихадистами из Швейцарии и Германии. Одна из целей министров внутренних дел ЕС: сделать так, чтобы в будущем такие связи получалось обнаруживать раньше, благодаря чему можно будет быстрее вмешаться в ситуацию. Основные меры для этого уже приняты.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР, министр внутренних дел Германии: Необходимо в первую очередь уделять этим основам больше внимание в практике и активнее их реализовывать.

В будущем планируется улучшить сотрудничество полицейских служб и обмен данными, а также усилить контроль на внешних границах ЕС.

В середине октября в Париже убили учителя, потому что он на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. К преступлению подстрекали радикалы в интернете. ЕС хочет, чтобы в будущем такие разжигающие ненависть сообщения можно было удалять быстрее.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР: По поводу как можно более быстрого удаления террористического контента в интернете, а это по возможности нужно делать в течение часа после появления такого сообщения — переговоры на этот счёт ведутся.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер также участвовала в видеоконференции. Самое важное для Швейцарии — это защита внешних границ ЕС, сказала она.

КАРИН КЕЛЛЕР-СУТТЕР, министр юстиции Швейцарии: Сегодня в Еврокомиссии заявили, что пятая часть въездов в ЕС и выездов из него осуществляются без контроля. Если мы оцифруем процесс, то есть нужно будет регистрироваться онлайн, осуществлять контроль будет проще. Также получится улучшить безопасность, если мы объединим информационные системы различных служб: пограничной службы, полиции и миграционного контроля.

В декабре Еврокомиссия собирается представить новый пакет антитеррористических мер. Сигнал, который там хотят послать, очевиден: Европа больше не будет бороться с терроризмом в замшевых перчатках.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.