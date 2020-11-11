Le Figaro: Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону для защиты от терроризма

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон призывает в срочном порядке провести структурную реформу Шенгенской зоны для «усиления безопасности внешних границ Европейского союза» в связи с волной исламистских терактов, пишет Le Figaro. Кроме того, французский лидер предложил создать совет внутренней безопасности для координации действий министров внутренних дел европейских стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести глубокую и быструю реорганизацию Шенгенской зоны, чтобы остановить нелегальную иммиграцию в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Le Figaro.

Как рассказывает издание, во вторник глава государства принимал в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца: вместе они провели видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждения были посвящены мерам по предотвращению исламистских терактов, которые за последние недели захлестнули Европу и, в частности, Францию.

«Никоим образом нельзя путать борьбу с нелегальной иммиграцией и с терроризмом, однако необходимо ясно обозначить существующие связи между этими двумя явлениями», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам «мини-саммита ЕС». По словам президента, примером такой связи, «к сожалению», может служить теракт в Ницце, который совершил мигрант из Туниса, прибывший во Францию через миграционный пункт на итальянском острове Лампедузе.

Эммануэль Макрон также добавил, что Евросоюз «должен работать над реорганизацией Шенгенской зоны… чтобы она также стала зоной безопасности». Лидер Франции назвал это «важнейшим» проектом: хотя зона свободного перемещения является одним из главных достижений ЕС, её существование покоится на двух обязательствах: отсутствии внутренних границ и обеспечении защиты и безопасности внешних границ. Однако, как признаёт Макрон, «последнее обязательство соблюдается недостаточно».

Для «усиления безопасности внешних границ Европейского союза» президент надеется не только «улучшить механизмы функционирования Шенгена» и наказывать тех, кто не исполняет обязательства, но и «обновить управление этой зоной». По его словам, на данный момент она не является объектом постоянного внимания со стороны политиков, в том числе по вопросам границ, миграции с предоставлением убежища и внутренней безопасности.

Макрон отметил, что во всех европейских странах наблюдается нарушение права на убежище, когда его просят наркодилеры или люди из стран, где не идёт война. Именно поэтому он предлагает создать «совет внутренней безопасности» ЕС, который объединит министров внутренних дел по примеру их коллег, отвечающих за экономику и финансы. В случае его появления это ведомство поможет лучше координировать их действия.

Президент Макрон подчеркнул, что реформа Шенгена поможет обеспечить безопасность и свободу в ЕС. Глава Франции намерен в скором времени «поделиться» своими идеями со всеми коллегами из других европейских стран, чтобы можно было быстро достичь прогресса в этом вопросе. «Общественное мнение в странах, которые столкнулись с террористической угрозой, не сможет долго выдерживать открытые границы, если мы не проведём глубокую реформу Шенгенской зоны», — приводит Le Figaro заключительные слова французского президента.