Обозреватель Le Figaro: причина беспрецедентного кризиса во Франции — беспомощное государство

Сегодняшняя Франция столкнулась с невиданным с 1930-х годов кризисом в сфере здравоохранения, экономики и безопасности, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавре. По убеждению автора, вина за катастрофическое состояние дел в стране лежит на государстве, оказавшемся неспособным защитить людей, несмотря на расходование огромных средств из бюджета. Если государство стало проблемой, французы должны стать решением и взять судьбу страны в собственные руки, призывает журналист.

Сегодня Франция сталкивается с кризисом, невиданным с 1930-х годов, и, как и в межвоенный период, она потеряла над ним контроль, констатирует обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Однако, как подчёркивает автор, на этот раз дело не в политической нестабильности, порождённой парламентаризмом, а в «перегибах» государства, которое множит риски, вместо того чтобы перестраховывать их.

По мнению журналиста, повторный режим изоляции и комендантский час свидетельствуют о несостоятельности государства перед COVID-19. Франция, в которой от коронавируса скончались более 40 тыс. человек, по-прежнему не в состоянии контролировать эпидемию, не будучи способной привести в действие единственную эффективную стратегию: «тестирование, отслеживание, изоляция, лечение».

Повторный режим изоляции наносит урон французской экономике: в 2020 году рецессия превысит 11% ВВП, а его рост в 2021 году ограничится 5% против 8%, как прогнозировалось в финансовом законопроекте. Ослабленный движением «жёлтых жилетов», а затем забастовками против пенсионной реформы производственный аппарат лишится 10% своего потенциала и более миллиона рабочих мест из-за разрушения жизненно важных передовых отраслей: гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, туризма, культуры и отдыха. Следствием станет возникновение структурной безработицы и рост нищеты, предсказывает обозреватель.

Вдобавок к этому государство потеряло контроль над финансовым кризисом, уверен Бавре. В результате политики под лозунгом «чего бы это ни стоило», дефицит и государственный долг достигнут к концу 2020 года 11,5% и 120% ВВП, а государственные расходы — максимума в 65% ВВП и останутся на крайне высоком уровне, в то время как устойчивое снижение производства и доходов домашних хозяйств приведут к «таянию» налоговой базы. «Как только ЕЦБ перестанет покупать все выпущенные ценные бумаги, французский долг окажется неподъёмным», — предостерегает обозреватель.

При этом рост преступности и исламистских нападений свидетельствует об изменении уровня и интенсивности насилия на фоне неспособности государства обеспечить гражданский мир на территории страны в момент, когда целые слои общества погружаются в беззаконие или переходят к восстанию, пишет Бавре.

Разумеется, некоторые из этих потрясений, включая эпидемию и рецессию, затронули и другие демократические государства, однако Франция стала исключением как по совокупности угроз, так и по неспособности правительства ответить на них, замечает автор. И всё это из-за государства, которое оказалось не в состоянии обеспечить безопасность граждан, несмотря на то что ещё до эпидемии на его функционирование уходило 56% ВВП, настаивает журналист.

Разрыв между «юпитерианской» позицией Эммануэля Макрона и его неоднократными неудачами в управлении кризисами — от движения «жёлтых жилетов» ещё до эпидемии до исламского терроризма — не перестаёт расти, считает Бавре. Помимо того что президент не интересуется задачами центральной власти, его стратегия под лозунгом «в то же время» оказалась пагубной, считает журналист. Чрезвычайно эффективная на выборах, эта стратегия несовместима с управлением демократической страной «в период бури», требующим чёткой, последовательной и хорошо читаемой линии, отмечает обозреватель.

Эпидемия COVID-19 стала безжалостной проверкой для государства, выявившей отсутствие предвидения и адаптации, неспособность координировать действия министерств, коллективов и предприятий, отсталость в цифровой сфере и операционную несостоятельность государственных аппаратов, пишет автор. На его взгляд, нет никаких сомнений в том, что для реагирования на потрясения и риски в XXI веке необходимо сильное и эффективное государство — как показал пример демократий, сумевших сдержать распространение эпидемии COVID-19 и рецессии.

Французское государство должно быть серьёзно реформировано в пяти приоритетных областях, полагает Бавре. Результатом, по его мнению, должна стать переориентация на первоочередные задачи центральной власти, а также на образование и здравоохранение с целью повышения качества, а вместо повсеместной бесплатности — организационная децентрализация, бережливость и контроль над расходами, переориентация бюджетов на инвестиции и профессиональную подготовку вместо бесконечного увеличения численности персонала и сотрудничество с коллективами экономическими и социальными субъектами.

«Государство сегодня — проблема, а французы — решение. Они должны вернуть уверенность в себе: в них бесконечно больше света и мудрости, чем в главе погрязшего в долгах, тучного и беспомощного государства», — заключает журналист.