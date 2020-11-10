Independent: в британской полиции ждут от брексита «непредвиденных последствий»

Правоохранительные органы Великобритании движутся в «неизвестность» из-за скорого выхода страны из ЕС. Такое мнение в интервью The Independent высказал президент Ассоциации суперинтендантов полиции Пол Гриффитс. По его словам, проблема в том, что силы правопорядка всё ещё не знают, сохранят ли они доступ к европейским механизмам и базам данных после брексита.

Британская полиция движется в «неведомое» из-за брексита. Хотя до выхода Соединённого Королевства из ЕС остаётся меньше двух месяцев, его силы правопорядка до сих пор не знают, сохранят ли они доступ к европейским механизмам и базам данных, или им придётся прибегать к планам на случай непредвиденных обстоятельств, пишет The Independent со ссылкой на одного высокопоставленного офицера.

Президент Ассоциации суперинтендантов полиции Пол Гриффитс сказал изданию, что, если соглашение о безопасности не будет заключено, обмен информацией станет менее эффективным. Он также предупредил, что офицерам придётся иметь дело с негативными последствиями «жёсткого» брексита для границ и портов.

«Мы работаем над этим вопросом с 2016 года, поэтому есть определенная степень готовности. Но неизвестно, будет ли сделка заключена и какими могут быть последствия», — заявил он.

«Существуют опасения по поводу последствий для охраны правопорядка и безопасности. А с учётом того, что ситуация усугубилась глобальной пандемией, то для всех агентств наступает сложное время», — добавил Гриффитс.

На этой неделе министр безопасности Великобритании признал, что Лондону и Брюсселю не удалось договориться о сделке. Отвечая на опасения относительно обмена информацией о потенциальных террористах, Джеймс Брокеншир сказал депутатам: «Если переговоры не завершатся успешно, мы вернёмся к уже существующим инструментам и полномочиям».

По словам Гриффитса, полиция добивается для себя «наилучшего возможного положения». Вместе с тем он предупреждает, что любые изменения будут иметь «проблемы и непредвиденные последствия».

«Теоретически мы должны иметь возможность довольно быстро обмениваться информацией с европейскими партнёрами, потому что все мы заинтересованы в безопасности граждан, — добавил он. — Но проблема в том, как этого добиться. А именно эффективности и действенности систем. Я не уверен, что мы полностью понимаем последствия (нарушения. — ИноТВ) передачи информации из других стран Европы».

После терактов во Франции и Австрии уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до серьёзного. Но страна рискует потерять доступ к основной базе данных, используемой для хранении информации об осуждённых экстремистах и других преступниках, Шенгенской информационной системе (SIS II).

Великобритания также будет исключена из системы европейских ордеров на арест, которая позволяет ей экстрадировать разыскиваемых подозреваемых. Кроме того, под вопросом находится членство страны в Европоле, как и её доступ к Европейской системе информации о судимости (ECRIS).

Бывший руководитель MI5 ранее заявлял, что брексит не даст стране преимуществ в вопросе безопасности. На его взгляд, в лучшем случае правительству Бориса Джонсона стоит рассчитывать на минимизацию негативных последствий.

В октябре прошлого года Национальный совет начальников полиции объявил, что подготовка к потенциальной утрате инструментов и полномочий ЕС завершена. Однако некоторые чиновники считают, что предлагаемая замена работает медленнее, менее эффективна или более забюрократизирована.

«Существующие инструменты ЕС позволяют нам быстро и адекватно реагировать на преступность и терроризм, затрагивающие Великобританию и ЕС. Они помогают нам лучше защищать общество. Мы хотим избежать выхода без сделки, потому что это приведёт к потере доступа к этим важным инструментам», — заявил заместитель помощника комиссара Ричард Мартин