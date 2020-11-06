DT: две недели переговоров не оставили ЕС и Лондон без разногласий по брекситу

Европейские и британские дипломаты провели новый двухнедельный раунд переговоров по торговому соглашению, которое будет действовать между ними после выхода Великобритании из ЕС. И хотя они достигли некоторого прогресса, между ними по-прежнему остаются разногласия по ключевым вопросам, пишет Daily Telegraph.

По ключевым вопросам брексита по-прежнему есть «широкие разногласия», заявил ответственный за переговоры со стороны Великобритании Дэвид Фрост после двух недель интенсивных переговоров, пишет Daily Telegraph. «Мы продолжаем работу по поиску решений, которые полностью соответствовали бы суверенитету Великобритании», — заявил он.

В свою очередь, европейские дипломаты предупредили, что высок риск того, что брексит получится без дополнительного торгового соглашения. По их словам, британцы не хотят в достаточной мере идти навстречу по трём самым острым вопросам: рыболовству, обеспечению равных условий для компаний с обеих сторон, принципам исполнения соглашения.

Европейцы настаивают, что с приближением срока брексита вывести Брюссель на уступки не станет легче. Они отмечают, что ЕС готов к любым сценариям, в том числе к торговле по принципам ВТО в случае, если они не достигнут соглашения.

Впрочем, обе стороны признают, что некоторого прогресса удалось достигнуть, в частности, по рыболовству и закону о субсидировании. Они вели переговоры почти две недели. В субботу в Лондоне начнётся новый раунд дискуссий.

В свою очередь, ответственный за переговоры с европейской стороны Мишель Барнье уже попросил европейских парламентариев проявить гибкость в своём расписании, чтобы они успели ратифицировать договор как можно скорее, пишет Daily Telegraph.