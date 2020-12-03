Корреспондент: Украина хочет проводить больше учений с НАТО в Чёрном море

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится увеличить количество учений НАТО для усиления взаимодействия со странами альянса в черноморском регионе. Как передаёт «Корреспондент», по словам украинского дипломата, перспектива увеличения присутствия сил НАТО в Чёрном море есть.
Украина стремится увеличить количество учений НАТО, чтобы усилить взаимодействие со странами альянса в черноморском регионе. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в видеообращении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, обнародованном на его странице в Facebook.
Министр обратился к украинцам по итогам встречи по проблемам безопасности черноморского региона в рамках второго дня заседания НАТО на уровне глав МИД, в том числе Украины и Грузии, в формате видеоконференции.
Кулеба подчеркнул, что перспектива увеличения присутствия сил НАТО в Чёрном море есть.
«Могу сказать несколько результатов. Очевидно, что будет больше вовлечения НАТО в безопасность в регионе Чёрного моря. Безусловно, будет больше взаимодействия НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности черноморского региона», — уточнил он.
Кроме того, добавил глава МИД, в ходе заседания украинская сторона в очередной раз заявила представителям стран НАТО о намерении стать членом альянса.
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