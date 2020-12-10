«Хороших вариантов не будет» — Washington Post рассказала, какой будет внешняя политика Байдена

Будущий американский лидер Джо Байден после своего предшественника Дональда Трампа унаследует хаотичный мир, в котором США к тому же уже не играют роль гегемона, пишет The Washington Post. По мнению обозревателя издания, внешнеполитическая повестка подарит новому президенту целый ряд трудных вызовов, одним из которых станет нормализация отношений с Россией.

Избранный президент США Джо Байден уже успел получить немало советов о том, как ему лучше преодолеть огромную пропасть между его девизом «Америка вернулась!» и вызовами, появившимися в мире с тех пор, как он покинул Белый дом, пишет The Washington Post. Так, авторитетный дипломат Генри Киссинджер порекомендовал ему поменьше беспокоиться по поводу ситуации с правами человека в Китае и заняться вместо этого поиском проблем, решение которых потребует американо-китайского сотрудничества, директор американского Института внешнеполитических исследований по ближневосточным вопросам Аарон Стейн — «дать России одержать победу в Сирии», различные «прогрессивные» организации — отменить ряд масштабных программ по разработке оружия и избавиться от созданных Трампом Космических сил, а генсек НАТО — не выводить войска из Афганистана, не обговорив этот вопрос с союзниками по альянсу, перечисляет обозреватель издания. Как констатирует журналист, ключевые принципы своего внешнеполитического курса Байден уже наметил — он, в частности, намеревается пристально следить за взаимным влиянием внутренней и внешней повесток, активно сотрудничать с союзниками и принимать участие в работе международных организаций и сделать одним из приоритетных направлений политики климат, — однако во многих других вопросах будущему президенту предстоит столкнуться с несочетаемостью различных приоритетов, препонами со стороны конгресса, а также настороженностью со стороны союзников. Другие внешнеполитические вызовы, которые ожидают Байдена, сложны сами по себе и создавали трудности многим его предшественникам — такова, например, ситуация с Северной Кореей и Венесуэлой, подчёркивает автор. «Хороших вариантов действий там просто нет», — считает он.

На первом году срока большую часть усилий избранному президенту придётся посвятить борьбе против коронавируса, на которую, вероятнее всего, будет уходить большая часть его сил, продолжает автор. Вместе с тем, кое-какие пункты внешнеполитической повестки всё же станут безотлагательными, и одним из них станет договор СНВ-III, подчёркивает он. Как напоминает обозреватель The Washington Post, срок действия СНВ-III — последнего американо-российского соглашения о контроле над вооружениями, ещё остающегося в силе, — истекает лишь через две недели после инаугурации Байдена. Пятилетнее продление договора, которое, по словам Байдена, предложит его администрация Москве, даст Вашингтону пространство для манёвра для того, чтобы разобраться с усугубившимися за последние четыре года проблемами, включая «разработку Россией новых стратегических и нестратегических видов вооружения, не затрагиваемых никакими соглашениями, соперничество в плане космического оружия и киберагрессию», рассуждает автор.

Американские политологи предполагают, что российский президент Владимир Путин почти наверняка попытается добиться на переговорах с США ослабления американских санкций, введённых против Москвы президентами Обамой и Трампом, однако даже если Байден пойдёт на такой шаг, он столкнётся с тем, что с ними будет почти невозможно что-то сделать, если Москва не пойдёт на попятную по ряду вопросов, которые и повлекли их введение, в том числе — «аннексии Крыма и военной агрессии в отношении Украины, а также покушения на врагов Кремля с применением ядов», говорится в материале The Washington Post. Хотя Байден, скорее всего, попытается заручиться поддержкой России в вопросах Ирана и климатических изменений, Вашингтону придётся долго вести диалог, чтобы определить, есть ли у противоположной стороны хоть малейшее желание что-то предложить в обмен на снятие санкций, полагают эксперты.

В плане отношений с Ираном планы избранного президента по восстановлению «ядерной сделки», из которой вышел Трамп, скорее всего напорются на сопротивление обеих главных партий США в конгрессе, прогнозирует автор статьи. Как отмечает журналист, Байден, ещё занимая пост вице-президента при Бараке Обаме, ещё во время подписания этого соглашения в 2015 году настаивал на том, что оно должно будет лишь устранить непосредственную угрозу появления у Тегерана ядерного оружия и послужить отправной точкой для дальнейших переговоров по вопросам разработки иранцами ядерного оружия и ведения ими «опосредованных войн» — однако Трамп счёл, что эти переговоры не состоятся никогда, решив просто отказаться от сделки. Другим вызовом для Байдена в иранском плане станет поиск способа вернуться к диалогу с Тегераном, который «изображает себя потерпевшей стороной» и пока не выказывал никакого интереса к заключению каких-либо дальнейших договорённостей с Вашингтоном за исключением возвращения к «ядерной сделке» в её первоначальном варианте, рассуждает автор.

В «запутанной сети проблем национальной безопасности» Байден также должен будет найти баланс в отношениях с другими странами Ближнего Востока, поскольку Израиль и арабские государства скорее всего будут выступать против любых шагов США навстречу Тегерану, пишет журналист. В октябре избранный президент пообещал, что пересмотрит курс своего предшественника в отношении Саудовской Аравии и прекратит поддержку военной операции Эр-Рияда в Йемене, а также «удостоверится, что Америка ради продажи вооружений или покупки нефти не станет оставлять за порогом свои ценности», — и такие инициативы скорее всего воспримут в конгрессе с одобрением, полагает обозреватель The Washington Post. Вместе с тем, Байден сохранит политику Трампа в отношении Израиля: отменять признание Иерусалима израильской столицей, а Голанских высот — израильской территорией он не планирует, констатирует автор. В то же время он выступает против создания новых поселений на оккупированных землях и остаётся последовательным сторонником принципа «два государства для двух народов», а такая позиция уже вряд ли встретит взаимопонимание, особенно на фоне нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Европа сейчас погружена в собственные проблемы — она вынуждена не только продолжать борьбу против коронавируса, но и урезонивать «противников верховенства права» в собственных рядах вроде Венгрии и Польши, подчёркивается в материале WP. Лидеры ведущих стран региона довольны тем, что Байден выступает решительно за укрепление традиционных трансатлантических связей и разделяет их ценности, однако они всё же опасаются, что его обещания вдохнуть новую жизнь в промышленность и сельское хозяйство США похоронят надежды на то, что новый лидер страны положит конец эпохе «пошлин и угроз» от Трампа, пишет обозреватель издания. При этом, хотя Байден и пообещал сохранить американские контингенты в Европе, Японии и Южной Корее, он также желает прекратить отправлять американские войска для участия в масштабных операциях за рубежом в других регионах — а из-за этого у Вашингтона могут возникнуть разногласия с европейскими союзниками по НАТО, присутствующими в Афганистане, Ираке и ряде африканских стран, отмечает он.