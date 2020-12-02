Президент Германии об уходе Трампа: счастливое событие для Европы

2020-й стал годом испытаний для человечества, но в нём были и «счастливые события», заявил в интервью Die Zeit президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В частности, избрание новым главой Белого дома кандидата от демократов Джо Байдена. «Теперь можно будет остановить дальнейшую эрозию многосторонности и ослабление международных организаций», убеждён немецкий политик. К тому же он считает, что «НАТО не выдержало бы ещё четыре года Трампа».

«2020-й был необычным годом. Годом испытаний для наших чувств, сплочённости общества, демократии, Европы, а также международных отношений», — заявил в интервью Die Zeit президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему лично в этот период времени больше всего не хватало обычных человеческих прикосновений: рукопожатий, объятий. Из-за того что коронавирусом заболели два его охранника, политик сам пробыл в карантине две недели: «В октябре я 14 дней просидел один дома с большим количеством книг, спал я на чердаке, читал и много с кем созванивался». В связи с пандемией в корне изменился и его рабочий распорядок. На смену личным встречам пришли видеоконференции и социальные сети. Такой формат диалога кардинально отличается от общения вживую, подчеркнул Штайнмайер.

В 2020-м многие пережили «серьёзную конфронтацию с хрупкостью нашей жизни», отметил президент: «Мы привыкли подчёркивать автономность нашего существования, совершенствовать и контролировать наши тела. Теперь же мы видим, что сущность жизни заключается в том, что мы зависим от других. Многие воспринимают это как атаку на их чувство собственного достоинства, это сбивает их с толку, а у некоторых вызывает неприятие. Для того чтобы мы как общество могли всё это лучше переработать, я бы хотел — в подходящее время — устроить публичные траурные мероприятия в честь многих, кто погиб во время пандемии коронавируса, и их родственников».

Ещё одним «страшным сюрпризом» в этом году стало возвращение в Европу исламского терроризма, признаёт Штайнмайер: «Мы должны понять, что исламский фанатизм и терроризм — это общая угроза. После прошедших за последние недели убийств в Ницце, Дрездене и Вене стало ясно, что несмотря на поражение «Исламского государства»* на Ближнем и Среднем Востоке исламский терроризм вновь стал опаснее и для Европы». При этом немецкий президент отметил, что не хотел бы жить в обществе, где религию нельзя критиковать и шутить про неё из-за страха перед последствиями.

Но в этом году были и счастливые события, добавил Штайнмайер. «Европа преодолела все сомнения и нашла смелый ответ на экономические и финансово-политические угрозы. Мы наблюдали у себя в стране неожиданное по своему масштабу проявление солидарности и отзывчивости. И стало очевидно, что в действительно сложной кризисной ситуации ответы популистов не работают. Люди стали больше доверять институтам. Особенно меня радует, что удалось так быстро добиться успехов в разработке вакцины. И одним из прекрасных событий стало, конечно же, третье ноября (в этот день в США прошли выборы президента. — ИноТВ)».

Штайнмайер убеждён, что уход главы Белого дома Дональда Трампа — это «счастливое событие» для Европы. «Теперь можно будет остановить дальнейшую эрозию многосторонности и ослабление международных организаций. Мы снова сможем говорить с американцами так, что спорные моменты не будут нас разделять. Это очень много, если сравнивать с тем, что мы пережили. И, говоря открыто, я не думаю, что НАТО выдержало бы ещё четыре года Трампа», — заключил Штайнмайер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.