SZ: «разочарованы, но не удивлены» — Берлин отреагировал на выход России из Договора по открытому небу

Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу, так как конкретные предложения по его сохранению «не нашли поддержки у союзников США», передаёт Süddeutsche Zeitung. В министерстве иностранных дел Германии назвали произошедшее «горькой потерей для глобальной архитектуры контроля над вооружениями». Тем не менее, Берлин не оставляет надежд на возрождение договора.

Россия следом за США выходит из Договора по открытому небу, одного из последних важных соглашений по контролю над вооружениями, заявило МИД России в пятницу. Договор позволяет странам НАТО ежегодно совершать определенное число наблюдательных полётов невооружённых разведывательных летательных аппаратов с установленной аэрофотоаппаратурой в воздушном пространстве России и Белоруссии. Россия так же может наблюдать за странами НАТО. В договоре участвуют и другие члены ОБСЕ. Это должно обеспечивать прозрачность в отношении численности войск, мест их дислокации, манёвров и тому подобного, тем самым предотвращая возникновение напряжённости, передаёт Süddeutsche Zeitung.

22 декабря Москва в дипломатической ноте ультимативно потребовала от оставшихся стран-участниц договора письменные гарантии того, что они не будут делиться с США разведывательными данными. При этом России должно быть разрешено пролетать и документировать военные объекты США на территории этих стран. Если эти обещания не будут предоставлены до 1 января 2021 года, Россия будет «вынуждена инициировать процедуру выхода из договора», говорилось в ноте.

Теперь министерство иностранных дел России заявило, что выход США из договора «под искусственными предлогами» разрушил баланс интересов государств-участников. С 22 ноября Москве разрешалось летать лишь над европейскими членами НАТО. Россия выдвинула конкретные предложения по обеспечению дальнейшего существования договора в новых обстоятельствах, но они, к сожалению «не нашли поддержки у союзников США», то есть европейских стран НАТО, передаёт издание заявление российского МИДа.

Германия, Франция и ещё 14 европейских государств в совместном ответе министров иностранных дел подчеркнули, что из текста договора уже следует, что разведывательные данные должны предоставляться всем государствам-участникам, а страны, не являющиеся сторонами договора, не могут получить к ним доступ. Кроме того, они сослались на консультативную комиссию, которая по инициативе России должна заняться соответствующим вопросом и провести заседание 25 января. Они также согласились перенести заседание на более раннюю дату, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Министры иностранных дел оказались «изумлены» требованиями Москвы: «Мы предполагаем, что новое условие, сформулированное в Вашей вербальной ноте, отражает скорее предпочтение, чем необходимость с Вашей стороны», — говорилось в ответном письме от 30 декабря.

«Разочарованы, но не удивлены» — такова реакция Берлина. «Это горькая потеря для глобальной архитектуры контроля над вооружениями, которая оказывает вполне конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел. Однако, судя по последним сигналам из Москвы, вряд ли можно было рассчитывать, что Россия останется верна договору. Тем не менее в министерстве иностранных дел Германии не хотели бы отказываться от надежды, что с вступлением в должность демократа Джо Байдена работа по возрождению договора, важная в первую очередь для европейцев, может быть возобновлена. В конце концов, это и в интересах России, подчеркнула пресс-секретарь.

Однако США и Россия, а также некоторые другие государства в большей степени полагаются на данные спутников, а не фотографии с летальных аппаратов. Для других государств эти фотографии имеют большую ценность потому, что их подлинность, в отличие от спутниковых снимков, не является спорной, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.