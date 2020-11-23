Hill: администрация Трампа всё-таки вышла из ДОН — несмотря на негодование в сенате

США в воскресенье окончательно отказались от Договора по открытому небу, завершив таким образом шестимесячный процесс выхода из соглашения, сообщает The Hill. Как подчёркивается в материале издания, такой шаг, принятый Дональдом Трампом, вызвал крайне негативную реакцию у сенаторов-демократов, обвинивших президента в том, что он нарушил закон.

Администрация Дональда Трампа в воскресенье официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает The Hill. Как напоминает обозреватель издания, выход страны из договора был окончательно оформлен спустя ровно шесть месяцев после того, как Вашингтон запустил формальный процесс отказа от своих обязательств.

«22 мая 2020 года Соединённые Штаты воспользовались правом, предусмотренным пунктом 2 статьи XV Договора по открытому небу, и уведомили депозитариев соглашения и все его стороны о своём решении выйти из ДОН с вступлением этого решения в силу через шесть месяцев с даты уведомления, — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Кейл Браун. — Шесть месяцев истекли, и 22 ноября 2020 года отказ США от соглашения вступил в силу, и теперь страна больше не является стороной ДОН».

По данным The Hill, сенатор-демократ и член комитета верхней палаты американского конгресса по международным отношениям Боб Менендес в воскресенье назвал подобное решение администрации Трампа «безрассудным», призвав избранного президента Джо Байдена сразу после инаугурации вновь присоединиться к договору. «Убеждён, что решение президента Трампа о выходе из ДОН является нарушением национального законодательства, — цитирует издание официальное заявление Менендеса. — В законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2020 года конгресс вновь заявил о том, что поддерживает соглашение, и дал администрации прямое распоряжение за четыре месяца до подачи уведомления о выходе США из ДОН представить обоснования для такого шага. Президент Трамп нагло проигнорировал закон и теперь в одностороннем порядке навязывает стране политически мотивированный отказ от соглашения даже несмотря на то, что потерпел поражение на выборах».

Как напоминает обозреватель The Hill, Трамп впервые объявил о том, что Вашингтон выйдет из ДОН всего за день до того, как глава Госдепа Майк Помпео подал формальное уведомление о выходе. «Тогда как США вместе со своими союзниками и партнёрами, являющимися сторонами ДОН, свои обязательства по этому соглашению соблюдали, Россия уже много лет постоянно и грубо нарушает условия договора, — прокомментировал тогда Помпео решение администрации. — И касается это, к сожалению, не только ДОН, ведь Россия стала серийным нарушителем многих обязательств в плане контроля над вооружениями».

Уже в июне сенаторы-демократы в комитете по международным отношениям выразили сомнения в том, что намерение администрации Трампа выйти из ДОН допустимо с точки зрения американских законов, говорится в материале The Hill. «То, что вы приняли это решение в такой момент — менее чем за пять месяцев до выборов — также вызывает вопросы. Запуская процесс выхода из Договора по открытому небу без оглядки на национальное законодательство и конституционные обычаи США, вы предпринимаете откровенный политический манёвр, пытаясь связать руки будущей администрации, — поясняли сенаторы в своём коллективном письме, отправленном Помпео и тогдашнему главе минобороны Марку Эсперу. — В связи с этим мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили попытки запустить процесс выхода до тех пор, пока конгрессу не будут предоставлены предусмотренные законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону обоснования, и сенат не получит возможность выразись своё мнение по поводу такого шага».

Как подчёркивается в материале The Hill, в августе администрация Трампа уже вышла из договора о РСМД, запрещающего создание и развёртывание баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км, также связав это решение с «нарушениями» со стороны Москвы.

Благодаря Договору по открытому небу, подписанному после завершения холодной войны, страны получили возможность регулярно совершать облёты территорий друг друга для сбора разведывательных сведений о соседствующих с остальными сторонами соглашения «противниках», отмечает обозреватель The Hill.