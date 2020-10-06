УП: Брюссель отказал Украине в «открытом небе»

14:07
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
14:07
В Иране зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
За последние сутки в Иране зафиксирован 4151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
14:04
Инфекционист оценил динамику выявленных случаев коронавируса
Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев прокомментировал динамику выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
13:59
Путин заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила
Угроза коронавирусной инфекции в России ещё не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
13:58
Путин считает, что спортивные школы должны следовать единым принципам
Президент России Владимир Путин заявил, что учреждения детско-юношеского и студенческого спорта в стране должны руководствоваться едиными принципами.
13:53
Медведев высказался о темпах ликвидации экологического ущерба в России
Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев призвал увеличить темпы и объёмы работ по ликвидации экологического ущерба в стране.
13:50
Агент Вендела заявил, что футболист подписал контракт с «Зенитом»
Сесар Барбьери заявил, что бразильский полузащитник Вендел перешёл из лиссабонского «Спортинга» в петербургский «Зенит».
13:49
Минздрав сообщил о 686 пострадавших на протестах в Киргизии
Число пострадавших на протестных акциях в Киргизии достигло 686. Об этом свидетельствуют данные Минздрава республики.
13:43
Бразильский боец UFC Оливейра заявил о готовности драться с Чимаевым
Бразильский боец смешанного стиля Алекс Оливейра выразил готовность провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
13:34
Зеленский наградил медалями погибших в авиакатастрофе Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно 26 жертв крушения Ан-26 в Харьковской области. Также медали удостоился выживший в трагедии военный.
13:29
Биатлонистка Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которая была пожизненно дисквалифицирована в связи с нарушением антидопинговых правил.
13:24
В ВОЗ заявили об усталости Европы от коронавируса
Глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе растёт усталость от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:21
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области физики
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2020 год стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.
13:15
Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры
Президент России Владимир Путин отметил, что стратегия развития спорта в стране должна предусматривать форс-мажоры, чтобы не допустить сбоя в тренировках национальных сборных команд.
13:07
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве с каждым днём становится сложнее и драматичнее. Об этом в своём блоге написал мэр города Сергей Собянин.
13:03
Вирусолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по выходу на плато по коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
13:01
Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал очередное видео, на котором показано, как он готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи.
12:56
Школьникам и пенсионерам в Москве приостановят действие соцкарт
Школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в Москве временно ограничат действие социальных карт для проезда, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
12:53
В «Спартаке» опровергли информацию о продаже билетов сверх квоты на матч с «Зенитом»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой квота в 50% от заполняемости стадиона при продаже билетов на матч десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» была превышена.
12:52
Захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее россиян освободили
Захваченные пиратами в мае в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены. Они находятся на территории Нигерии.
12:44
Вирусолог оценил характер возможной второй волны COVID-19 в России
Вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова. Об этом заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.
12:43
Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в России
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в стране.
12:38
Центр им. Чумакова начал клинические испытания вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
12:31
Песков прокомментировал слова Асада о боевиках из Сирии в Карабахе
В Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова сирийского президента Башара Асада об использовании в Карабахе боевиков из Сирии.
12:29
Травмированный Баринов посетил тренировку сборной России по футболу
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который недавно перенёс операцию на колене, приехал в расположение сборной России по футболу.
12:21
Экономист оценил ситуацию на валютном рынке
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
12:11
Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года
Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия по развитию спорта в стране должна быть принята до конца текущего года.
12:10
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России
Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей и 105-е место по показателям смертности. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
12:10
Навальный дал интервью Дудю
Алексей Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в ходе которого рассказал о состоянии здоровья и курсе реабилитации.
12:09
Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в столице
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
12:03
РФС запускает систему цифровой организации соревнований
Российский футбольный союз (РФС) запускает проект «РФС. Цифровая платформа», целью которого является переход на электронную форму взаимодействия при организации и проведении соревнований.
11:59
СК возбудил дело об истязании детей в монастыре схимонаха Сергия
СК возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является отлучённый от церкви схимонах Сергий. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
11:51
В РПЛ выразили обеспокоенность из-за числа зрителей на матче «Спартак» — «Зенит»
В Российской премьер-лиге (РПЛ) выразили обеспокоенность из-за количества болельщиков на матче десятого тура чемпионата между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
11:48
Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России за десять лет увеличилась более чем на 4,5 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
11:39
В «Зените» сообщили о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о полноценном трансфере аргентинского полузащитника команды Эмилиано Ригони в испанский «Эльче».
11:39
ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент
Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.
11:28
Губернатор Подмосковья назвал главной задачей избежать карантина
В настоящее время самое главное — избежать карантина по коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
11:25
СМИ: «Барселона» ведёт переговоры со своими футболистами по поводу понижения зарплат
Испанский футбольный клуб «Барселона» ведёт переговоры со своими игроками по поводу возможного понижения зарплат из-за финансовых проблем.
11:14
Со дна Финского залива подняли колонны XIX века
Затонувшие колонны, которые, по версии археологов, предназначались для внутреннего убранства Казанского собора в Санкт-Петербурге, подняли со дна Финского залива.
11:13
Беглов оценил эпидемиологическую ситуацию в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе.
11:11
В Москве за сутки выявили более 4 тысяч случаев заболевания COVID-19
В Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
11:10
Сотрудники челябинского УФАС ушли на карантин
Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области ушли на удалённую работу после того, как у замруководителя ведомства Станислава Копылова был обнаружен коронавирус.
11:06
Определены номинанты на звание лучшего правого защитника в истории по версии France Football
Издание France Football представило десятку кандидатов на звание лучшего правого защитника в истории футбола.
11:06
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила Интерфаксу его советник Гуля Алмамбетова.
10:56
Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 988 тысяч
В России за сутки выписали 6252 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 988 576. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
10:54
Российский хоккеист Любушкин продлил контракт с «Аризоной»
Российский защитник Илья Любушкин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» на один сезон.
10:47
Асад назвал Эрдогана главным инициатором обострения в Карабахе
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.
10:45
Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид заболел коронавирусом
Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид сдал положительный тест на коронавирус.
10:36
В России за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 237 504 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
10:35
Эколог прокомментировал ситуацию на Камчатке
Сопредседатель Союза экологических организаций эколог Андрей Фролов прокомментировал ситуацию на Камчатке.