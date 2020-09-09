NTD: древнее озеро затопило новый аэропорт Мехико — и миллиардные инвестиции ушли в болото

Власти Мексики планируют превратить местность, где совсем недавно начали строить новый аэропорт, в природный парк. Стройку вблизи Мехико пришлось остановить, поскольку её стало затапливать: столетия назад здесь находилось древнее озеро. В результате миллиарды долларов, вложенные в этот проект предыдущей мексиканской администрацией, фактически ушли в болото, передаёт NTD.

Там, где должны были взлетать и садиться самолёты, — теперь растёт болотная трава и слышны крики птиц. Здесь строили новый аэропорт Мехико. Теперь же территорию захватывает природа.



Проект утвердил ещё предыдущий президент Мексики. На него планировали выделить 13 миллиардов долларов — а также 4800 гектаров территории к востоку от Мехико. Для создания самого здания пригласили британского архитектора Нормана Фостера.



Однако нынешний президент заморозил стройку. Он сказал, что будет вкладывать деньги в расширение уже существующего аэропорта.



АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Посмотрите, где они начали строить аэропорт Тескоко! К счастью, мы всё остановили. Сколько бы нам стоило продолжать откачивать воду в том месте? Они выбрали худшее место.



Когда-то на этих территориях находилось бессточное озеро Тескоко. Однако испанские колонизаторы в начале XVII столетия начали его осушать, чтобы предотвратить затопление своих поселений. Теперь власти хотят создать здесь природный парк.



АНТОНИО КАНЧОЛА, директор юридической службы: Мы думаем, что в начале следующего года это место может стать парком. Именно так. Здесь можно будет проводить разные мероприятия. Открытые участки можно использовать для прогулок и наблюдения за птицами.



Что касается строений, то их придётся сносить. Что-то удастся продать как металлолом.



ГИЛЬЕРМО РАМИРЕС, инженер: Эти объекты должны были стать колоннами для крыши. А квадратные строения — это были внутренние здания. Их здесь оставили и должны снести.



Природоохранные мероприятия в этом районе начали проводить ещё в 1970-х годах прошлого столетия. Тогда власти пытались сдержать пылевые бури, которые образовывались на высохшем дне озера и окутывали Мехико.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года.