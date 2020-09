Newsweek: участок «стены Трампа», построенный на частные пожертвования, скоро рухнет, предупреждают инженеры

Сегмент «стены Трампа», построенный на берегу Рио-Гранде в Техасе на деньги, пожертвованные частными лицами, всего через несколько месяцев после завершения строительства оказался под угрозой обрушения, пишет Newsweek. Об этом рассказали инженеры, оценившие проект по заказу местного заповедника бабочек, который судится из-за заграждения с компанией-подрядчиком.

Как напоминает обозреватель журнала, строительство фрагмента «стены Трампа» в округе Идальго, деньги на которое собрала НКО We Build the Wall («Мы строим стену»), стартовало в прошлом году на День поминовения (последний понедельник мая. — ИноТВ), однако в декабре было приостановлено по распоряжению суда в связи с жалобами из частного заповедника «Национальный центр бабочек», где заявили, что проект создаст угрозу подтопления местности. В начале января этого года уже федеральный суд разрешил компании-подрядчику — базирующейся в штате Северная Дакота Fisher, Sand and Gavel — возобновить работы над стеной. Между тем, по данным изданий ProPublica и The Texas Tribune, из отчётов инженеров, нанятых Национальным центром бабочек для оценки проекта, следует, что отдельные сегменты данного участка стены вследствие эрозии почвы могут обрушиться.

«География места строительства стены по отношению к излучине реки не оптимальна для долговечных проектов», — цитирует Newsweek один из отчётов, составленный техасской компанией Millennium Engineers Group. По мнению специалистов фирмы, хотя пока участок стены сохраняет устойчивость, эрозия и допущенные в ходе строительства нарушения приведут к тому, что бетон начнёт трескаться, и в фундаменте стены образуются огромные бреши.

В другом отчёте, автором которого стал инженер-эколог Марк Томпкинс, говорится, что эрозия почвы ослабит стену настолько, что в итоге она может, к примеру, рухнуть из-за сильного ливня или под воздействием течения реки, пишет Newsweek. «Когда резкие усиления речного потока, несущего осадочные породы и обломки горных пород, полностью расшатают фундамент заграждения и проложат путь под ним или же свалят отдельный его фрагмент в реку, будут происходить непредсказуемые и разрушительные гидравлические явления», — подчёркивается в письменных показаниях Томпкинса под присягой, которые будут представлены в суде.

Обеспокоенность по поводу фундамента стены в округе Идальго выразили и специалисты, прокомментировавшие отчёты по просьбе корреспондентов ProPublica и The Texas Tribune, сообщает Newsweek. Президент компании Fisher, Sand and Gavel Томми Фишер, ранее разрешивший инженерам осмотреть стену в рамках иска, поданного против его фирмы Национальным центром бабочек и американо-мексиканской Международной комиссией по вопросам границ и водных ресурсов, ранее заявлял, что проект представляет собой «Ламборгини» в мире пограничных стен — однако, как заявил в интервью ProPublica профессор отделения гражданского строительства Техасского университета в Эль-Пасо Алекс Мэйер, это вряд ли так. «Да они, похоже, на всём экономили. Это не «Ламборгини» никакой, это подержанная машина за пять сотен долларов», — приводит слова эксперта Newsweek.

Господин Фишер ранее выступил в защиту проекта, заявив в интервью бывшему главному стратегу Дональда Трампа Стиву Бэннону в его подкасте, что со стеной «всё получается просто неимоверно хорошо», и что «придётся только проводить несложные работы по текущему ремонту в связи с эрозией», пишет Newsweek. Тем не менее, опрошенные ProPublica и The Texas Tribune эксперты заявили, что предложенные Фишером решения не позволят сохранить целостность стены: к примеру, геоморфолог и профессор Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвиле Адриана Мартинез отметила, что предложения Фишера — это «всё равно что обширную рану пластырем лечить».

Как отмечается в материале Newsweek, организации We Build the Wall удалось собрать на строительства участка стены более $25 млн — и этой суммой в конечном счёте заинтересовались федеральные правоохранительные органы: четверых членов организации, среди которых оказался упомянутый соратник Трампа Стив Бэннон, обвинили в том, что они присвоили себе эти средства, дабы удовлетворить своё «пристрастие к роскоши».

По данным журнала, с начала строительства стены вдоль Рио-Гранде администрация Трампа предоставила возглавляемой господином Фишером Fisher Industries — дочерней компании Fisher, Sand and Gavel — подряд на производство работ на общую сумму $2 млрд. Вместе с тем, сам господин Трамп с некоторых пор пытается дистанцироваться от проекта. «Я ничего про этот проект не знаю, скажу только, что когда про него читал, мне не понравилось. Я сказал: «Это правительству надо. Это не для частников», — заявил американский лидер 20 августа, общаясь с журналистами в Белом доме.

Как подчёркивает обозреватель Newsweek, администрация Трампа также заказала у структур господина Фишера строительства сегмента стены протяжённостью чуть более 800 м неподалёку от города Эль-Пасо и предоставила им подряд на строительство участков пограничного заграждения в соседней Аризоне, стоимость которых оценили ещё в один миллиард.