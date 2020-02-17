Independent: «кто-то наживается на этом» — нелегальные мигранты преодолевают стену Трампа с помощью пятидолларовых лестниц

Пограничный патруль США сообщил об увеличении почти вдвое задержаний нелегальных мигрантов при попытке пересечения границы после завершения участка пограничной стены президента США Дональда Трампа в американском Эль-Пасо, пишет The Independent. Отмечается, что контрабандисты помогают мигрантам справляться с препятствием при помощи лестниц, которые создаются вручную и обходятся примерно в $5,30.
Контрабандисты в Мексике помогают мигрантам преодолеть многомилионную пограничную стену президент США Дональд Трамп при помощи пятидолларовых лестниц, сообщает The Independent.
С мая прошлого года пограничный патруль США начал обращать внимание на рост числа камуфляжных штурмовых лестниц в американском пограничном городе Эль-Пасо. По данным службы, с тех пор как в этом районе был закончен участок стены, количество попыток незаконного пересечения границы увеличилось.
Так, число задержаний на границе возросло почти вдвое. С октября 2019 года по январь 2020 года пограничники задержали более 10 тыс. нелегальных мигрантов по сравнению с 5 тыс. за тот же период годом ранее.
Как отмечает издание, лестницы сделаны из арматуры и по цвету совпадают с ржаво-коричневым оттенком стены. Предполагается, что они изготавливаются вручную из приобретаемых в пограничных магазинах материалов стоимостью примерно $5,30.
«Кто-то наживается на этих лестницах. Агенты сняли их со стены и разрезали, чтобы их нельзя было использовать повторно», — приводит The Independent слова сотрудника пограничной службы Джо Ромеро.
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