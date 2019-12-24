Al Jazeera: пограничная стена Трампа — угроза для дикой природы

Строительство стены на границе США с Мексикой угрожает одной из крупнейших экосистем мира — национальному заповеднику «Орган пайп кактус», уверены экологи. Как отмечает Al Jazeera, строительство может осушить место обитания четырёх вымирающих видов рыб и стать физическим барьером для миграции редких видов животных.

На юге Аризоны идёт строительство пограничной стены Дональда Трампа. Отряды строителей, используя тяжёлое оборудование, прокладывают путь через пустыню. Стена пройдёт вдоль южной границы национального заповедника «Орган пайп кактус», района необычайной красоты. В службе национальных парков США отмечают, что заповедник площадью 13,4 тыс. квадратных километров сохраняет одну из крупнейших экосистем мира практически в нетронутом состоянии. В ООН «Орган пайп кактус» назвали международным биосферным заповедником.

По словам экологов, строительство стены ставит под угрозу этот нетронутый уголок природы.

ДЭН МИЛЛИС, эколог: Здесь обитает вымирающий вид рыбок карпозубик пустынный. Вы можете увидеть как они плавают прямо в этом ручье.

РОБ РЕЙНОЛЬДС, корреспондент Al Jazeera: Это вымирающий вид?

ДЭН МИЛЛИС: Да, один из четырёх обитающих здесь вымирающих видов.

Строители будут качать воду со дна, чтобы мешать бетон для основы стены. Это может привести к осушению этого оазиса в пустыне, находящегося всего в нескольких сотнях метров от границы. Стена перекроет привычные маршруты миграции редких видов животных, в частности, пум и антилоп. Кроме того, это место изменится и для людей.

ДЭН МИЛЛИС: Здесь предусмотрено строительство стены длиной 50 километров и высотой девять метров, оборудованной прожекторами, которые будут светить всю ночь. Это безумие. Ночное небо для нас будет испорчено. Мы больше не сможем увидеть отсюда звёзды. Она будет выглядеть как бельмо на глазу. Это пустынная местность, которая должна выглядеть нетронутой, а теперь она будет выглядеть как 50-километровая тюремная стена.

РОБ РЕЙНОЛЬДС: Для того чтобы построить стену, президент Трамп объявил чрезвычайное положение здесь, на границе. Это, вместе с другими юридическими лазейками, позволило правительству полностью пренебречь множеством законов, призванных защитить экологические уязвимые места вроде этого.

Экологи подали в суд на администрацию, надеясь замедлить или остановить строительство. Однако на данный момент возведение стены неустанно продолжается.

Роб Рейнольдс, Al Jazeera. Неподалёку от Сонойты, Мексика.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2019 года.