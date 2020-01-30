Guardian: «прекрасная» стена Трампа не устояла перед порывами сильного ветра

Сильный ветер повалил участок стены президента США Дональда Трампа на границе с Мексикой, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, на происшествие обратили внимание политические оппоненты Трампа, высмеяв строительство его «прекрасной» пограничной стены.

На границе США и Мексики ветер повалил участок стены президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian со ссылкой на службу пограничного контроля США.



По данным пограничников, стальные панели высотой около 9 м упали на мексиканскую сторону границы.



«К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице», — отметил представитель пограничной службы Карлос Питонес.



По его словам, впредь служба пограничного и таможенного контроля намерена сотрудничать со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобных случаев в будущем.



Как отмечает The Guardian, известие о падении фрагмента «прекрасной» стены Трампа политические оппоненты главы Белого дома встретили с насмешками и сарказмом.



В частности, миллиардер, участвующий в борьбе за выдвижение на пост президента США от Демократической партии, Том Стейер припомнил Трампу его собственные слова.



«У меня есть здания. Я строитель; я знаю, как строить. Никто не может строить так, как могу строить я. Никто. И строители в Нью-Йорке скажут вам об этом. Я создаю лучший продукт», — процитировал американского лидера Стейер на своей страничке в Twitter.