WP: Трамп планирует перенаправить ещё $7,2 млрд из средств Пентагона на строительство стены

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона ещё $7,2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передаёт The Washington Post. Благодаря дополнительным средствам у администрации Трампа будет достаточно денег, чтобы к весне 2022 года возвести около 1424 км новых ограждений.

Президент США Дональд Трамп планирует направить дополнительные $7,2 млрд на строительство приграничной стены, то есть в пять раз больше, чем конгресс разрешил ему потратить на проект в бюджете 2020 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на планы строительства.

Как отмечает издание, глава Белого дома уже второй год подряд перенаправляет средства Пентагона, предназначавшиеся на строительство военных объектов и борьбу с наркотиками, на строительство стены на границе с Мексикой.

В этом году администрация Трампа намерена перенаправить $3,5 млрд из средств, выделенных на борьбу с наркотиками, то есть на $1 млрд больше, чем в 2019 году, и ещё $3,7 млрд из бюджета Пентагона на военное строительство по сравнению с $3,6 млрд в 2019 году.

В результате в прошлом году в ведомстве отложили или приостановили несколько десятков проектов, от ремонта дорог до строительства школ на военных базах.

Как отмечает The Washington Post,общий объём федеральных средств, выделенных на возведение стены, достигнет $18,4 млрд.

При этом ожидается, что подобное дополнительное финансирование даст правительству достаточно средств, чтобы к весне 2022 года завершить строительство около 1424 км стены.