Das Erste: пандемия сильно бьёт по экономике Мексики, но у государства нет средств для её поддержки

Пандемия коронавируса сильно затронула Мексику, пишет Das Erste: согласно официальным данным, от инфекции в стране уже умерло 62 тыс. человек. При этом основной удар коронавирус наносит по экономике: более половины мексиканцев заняты в малой розничной торговле и не могут соблюдать карантин. Ситуация осложняется тем, что в Мексике нет полноценной социальной системы, а у государства недостаточно средств для поддержки бизнеса.

Мексика принадлежит к списку стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает Das Erste: на данный момент число жертв эпидемии составляет 62 тысячи человек. На прошлой неделе в Мехико приезжали эксперты из немецкой клиники «Шарите». Они привезли с собой материал для 100 тысяч тестов на коронавирус.

По словам одного из немецких экспертов Нильса Гаде, официальные данные по коронавирусу в Мексике не точны и реальное количество скончавшихся от новой инфекции в три раза выше. Гаде отметил, что некоторые люди умирают из-за нехватки персонала в больницах.

При этом Гаде отмечает, что мексиканское правительство очень рано отреагировало на пандемию. Карантин в стране был введён уже в конце марта, несмотря на низкое количество заражений. Однако, по мнению Гаде, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор недооценил пандемию. В частности, его редко можно было увидеть в защитной маске. Кроме того, в начале эпидемии он говорил о том, что его честность и его амулеты, подаренные сторонниками, уберегут его от вируса.

Между тем под давлением экономики Мексика постепенно снимает карантин, сообщает Das Erste. Более половины мексиканцев занято в малой розничной торговле и не может позволить себе оставаться дома. Во время пандемии работу в Мексике потерял уже примерно 1 млн человек, отмечает издание.

По мнению сотрудницы Немецкого общества международного сотрудничества Мариты Броммельмайер, для Мексики наиболее тяжёлыми будут экономические и социальные последствия пандемии. Броммельмайер отмечает, что в стране нет всеобъемлющей социальной системы, а также практики перевода на неполную занятость. Кроме того, у Мехико не хватает средств для поддержки экономики.