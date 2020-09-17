CGTN: впервые после карантина Ухань возобновила международные пассажирские перелёты

После восьми месяцев режима самоизоляции уханьский аэропорт Тяньхэ вновь начал принимать и отправлять международные пассажирские рейсы, передаёт CGTN. Первым доступным направлением стал южнокорейский Сеул. До вылета допускаются лишь здоровые пассажиры, прошедшие все необходимые проверки, а за состоянием прибывших следят ещё в течение 14 дней после прилёта.
В среду в международный аэропорт Тяньхэ в Ухани прибыл первый зарубежный рейс после восьмимесячного периода самоизоляции. Отныне город открыл авиасообщение с Сеулом, с вылетами и прилётами по средам.
ЛИ ИЧЖО, руководитель отдела гражданской авиации Транспортного управления Ухани: Это первый международный пассажирский маршрут, возобновивший своё действие в аэропорту Тяньхэ. В этом месяце также могут быть восстановлены рейсы ещё по одному или двум направлениям.
Перед вылетом из Сеула пассажирам пришлось сдать тест на нуклеиновые кислоты вируса. По прибытии в международный аэропорт Тяньхэ они также прошли проверку самочувствия.
ЛИ ИЧЖО: Мы неукоснительно следуем действующим сейчас в Китае правилам профилактики COVID-19, осуществляем полный процесс отслеживания состояния здоровья прибывающих пассажиров и контроль над их перемещением. Также в течение 14 дней мы наблюдаем за самочувствием прилетевших.
Что касается вылетающих, они должны просканировать свой «QR-код здоровья», внести данные о своём текущем состоянии, пройти проверку температуры — и только тогда здоровые пассажиры получают разрешение на выезд из страны.
В среду сразу шесть международных грузовых рейсов и один пассажирский возобновили или впервые наладили сообщение с городом Ухань.
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