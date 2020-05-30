«Трамп, ты играешь с огнём» — немецкие политики предостерегли США от выхода из «открытого неба»

Представители всех политических фракций в Германии написали своим американским коллегам коллективное письмо с призывом сохранить Договор об открытом небе, сообщает Der Spiegel. В нём они напоминают, что это соглашение — «важный инструмент, обеспечивающий военную прозрачность и формирующий доверие», и осудили главу Белого дома за то, что он уничтожает один из последних столпов международной архитектуры безопасности.

Немецкие политики проявили «несвойственное им единодушие» и написали коллективное письмо членам американского конгресса с призывом не выходить из Договора об открытом небе, пишет Der Spiegel.

Это соглашение — «важный инструмент, обеспечивающий военную прозрачность и формирующий доверие», говорится в документе. Сохранение договора соответствует «общим интересам безопасности» США и их союзников.

Письмо адресовано комитету сената США по международным отношениям. Его подписали представители всех политических фракций, представленных в немецком комитете по международным делам, а также комитете по вопросам обороны.

Обращение инициировано депутатом партии Христианско-демократического союза (ХДС) Николаем Лёбелем. «Мы очень сожалеем об одностороннем выходе президента США Дональда Трампа из Договора об открытом небе, — объясняет он. — Таким образом он уничтожает последнее соглашение, которое в качестве одного из столпов международной архитектуры безопасности уменьшало количество угроз в этом мире».

По его словам, глава Белого дома «играет с огнём», не замечая, «что в последнее время Россия проявляла всё большую готовность к сотрудничеству». «Мы знаем, что многие сенаторы и члены палаты представителей США хотят сохранить Договор об открытом небе, — подчеркнул Лёбель. — Поэтому мы направляем обращение из Берлина в Вашингтон в надежде на то, что разум победит, и США не станут выходить из договора».