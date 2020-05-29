France 24: Трамп ответил «Твиттеру» указом, бьющим по всем соцсетям
Президент США Дональд Трамп в четверг утром подписал указ, ставший его выпадом в адрес Twitter в ответ на то, что компания пометила его твиты, поскольку те содержали необоснованные утверждения о фальсификациях с голосованием по почте. Теперь все пользователи, видящие эти твиты, получают предупреждение о том, что факты в них следует проверять.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Решения, которые принимает Twitter, лишая людей право выражать мысли, редактируя твиты, занося пользователей в различные чёрные списки и закрывая для них доступ — это решения чисто редакторские.
Указ предусматривает отмену закона под названием «Секция 230», в результате чего социальные сети, к которым сейчас применяются правила не для издателей, а для платформ, больше не будут иметь юридического иммунитета от контента, публикуемого их пользователями.
Эксперты, впрочем, сомневаются, что с законом можно сделать что-то серьёзное без одобрения конгресса, и предполагают, что президент просто-напросто «переводит стрелки».
ЭРИК ЛИСАНН, бывший прокурор, юрист-аналитик: Он хочет, чтобы социальные сети подчинялись его воле. Он желает, чтобы они позволяли ему распространять что угодно без какой-либо фильтрации и при этом так, будто эти его заявления имеют какие-то обоснования, будто они соответствуют действительности, притом что действительности они явно не соответствуют. Кроме того, Трамп хочет поставить соцсети в такое положение, что если возникает какая-то юридическая ответственность, её берут на себя они, а не он.
А между тем глава Facebook Марк Цукерберг специально постарался дистанцироваться от конфликта президента с Twitter, скептически отозвавшись об идее о том, что интернет-компании должны контролировать заявления политиков.
МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава Facebook: Я не думаю, что Facebook, а также, говоря шире, интернет-платформы должны быть арбитрами истины. На мой взгляд, переходить ту грань, за которой мы начинаем решать что правда, а что — нет, опасно.
Наряду с Twitter Facebook уже много лет находится под огнём критики со стороны президента и других консерваторов — те, не предоставляя никаких доказательств, утверждают, что сайты ангажированы в пользу политически левых заявлений, несмотря на то, что эти же платформы активно используются для агитации предвыборным штабом самого же Трампа.
Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года.