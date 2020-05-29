France 24: Трамп ответил «Твиттеру» указом, бьющим по всем соцсетям

Дональд Трамп в ответ на действия Twitter, которая пометила его публикации как ненадёжные, подписал особый указ, который лишает соцсети юридической защиты, передаёт France 24. По данным канала, указ Трампа предполагает отмену режима, при котором соцсети не несли ответственность за публикации собственных пользователей — однако, как предупреждают эксперты, чтобы действительно его отменить, понадобится одобрение конгресса, на которое президенту можно не рассчитывать.

Президент США Дональд Трамп в четверг утром подписал указ, ставший его выпадом в адрес Twitter в ответ на то, что компания пометила его твиты, поскольку те содержали необоснованные утверждения о фальсификациях с голосованием по почте. Теперь все пользователи, видящие эти твиты, получают предупреждение о том, что факты в них следует проверять.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Решения, которые принимает Twitter, лишая людей право выражать мысли, редактируя твиты, занося пользователей в различные чёрные списки и закрывая для них доступ — это решения чисто редакторские.



Указ предусматривает отмену закона под названием «Секция 230», в результате чего социальные сети, к которым сейчас применяются правила не для издателей, а для платформ, больше не будут иметь юридического иммунитета от контента, публикуемого их пользователями.



Эксперты, впрочем, сомневаются, что с законом можно сделать что-то серьёзное без одобрения конгресса, и предполагают, что президент просто-напросто «переводит стрелки».



ЭРИК ЛИСАНН, бывший прокурор, юрист-аналитик: Он хочет, чтобы социальные сети подчинялись его воле. Он желает, чтобы они позволяли ему распространять что угодно без какой-либо фильтрации и при этом так, будто эти его заявления имеют какие-то обоснования, будто они соответствуют действительности, притом что действительности они явно не соответствуют. Кроме того, Трамп хочет поставить соцсети в такое положение, что если возникает какая-то юридическая ответственность, её берут на себя они, а не он.



А между тем глава Facebook Марк Цукерберг специально постарался дистанцироваться от конфликта президента с Twitter, скептически отозвавшись об идее о том, что интернет-компании должны контролировать заявления политиков.



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава Facebook: Я не думаю, что Facebook, а также, говоря шире, интернет-платформы должны быть арбитрами истины. На мой взгляд, переходить ту грань, за которой мы начинаем решать что правда, а что — нет, опасно.



Наряду с Twitter Facebook уже много лет находится под огнём критики со стороны президента и других консерваторов — те, не предоставляя никаких доказательств, утверждают, что сайты ангажированы в пользу политически левых заявлений, несмотря на то, что эти же платформы активно используются для агитации предвыборным штабом самого же Трампа.



Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года.