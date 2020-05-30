CNN: «бессмысленный шаг» — выход Трампа из ВОЗ помешает миру эффективно бороться с пандемией

Американское сообщество врачей выступило против решения президента США Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указав на то, что этот шаг серьёзно затруднит борьбу с коронавирусом, пишет CNN. При этом, по их мнению, уход из ВОЗ поставит под угрозу здоровье детей и ударит по кампании всеобщей вакцинации, в то время как сами США станут более уязвимыми, учитывая, что они потеряли право вето в рамках организации.

Разнообразные сообщества врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики выступили против решения президента США Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения, указав на то, что подобный шаг затруднит борьбу с пандемией коронавируса, пишет CNN.

При этом, по мнению Американской академии педиатрии, это решение может увеличить опасность для детей. «Решение администрации Трампа выйти из ВОЗ означает серьёзные риски для детей всего мира на фоне беспрецедентного глобального кризиса здравоохранения. Решение о выходе из ВОЗ может поспособствовать росту количества случаев заболевания полиомиелитом, всплеску смертности детей от малярии, а также отложит кампании по вакцинации, которые спасают жизни людям», — заявил генеральный директор организации Марк дель Монте.

«Отказ от поддержки ВОЗ не только ударит по борьбе мира против COVID-19 и лишит США возможности привлечь организацию к проведению значимых реформ, но также и помешает реагированию на другие серьёзные угрозы детям в области здравоохранения. Американская академия педиатрии призывает администрацию пересмотреть свою позицию и продолжить сотрудничество с ВОЗ в плане борьбе с COVID-19 и защиты детей по всему миру», — добавил он.

По традиции США всегда были крупнейшим спонсором ВОЗ, предоставляя её в год сумму от $107 млн до $119 млн в год, не считая дополнительных взносов, достигающих подчас $400 млн за тот же период. При этом о прекращении финансирования Трамп заявил ещё в апреле.

По мнению президента Американской медицинской ассоциации доктора Патрис Харрис, решение покинуть ВОЗ «не имеет под собой логического обоснования».

«Этот бессмысленный шаг будет иметь серьёзные пагубные последствия как сейчас, так по прошествии этого опасного момента, особенно учитывая, что ВОЗ курирует разработку вакцин и испытания лекарств для борьбы с пандемией по всему миру», — отметила Харрис.

Бывший глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Томас Фриден также не остался в стороне от этой темы. «Мы помогли создать ВОЗ. Мы её часть. ВОЗ — это часть мира, и если мы отвернёмся от ВОЗ, то и мир, и наша страна станут менее безопасными», — считает он.

«Теперь в рамках ВОЗ Китай и все остальные страны мира будут иметь право вето, а США — нет, и это сделает Америку ещё более уязвимой», — добавил Фриден.

В ходе своей пятничной речи Трамп также заявил, что Китай должным образом не предоставил ВОЗ имеющуюся у него информацию о коронавирусе. При этом своё решение выйти из организации он объяснил тем, что Пекин оказал давление на ВОЗ, чтобы та «ввела мир в заблуждение» относительно пандемии, напоминает CNN.