Французский эксперт: споры Вашингтона, Москвы и Пекина в Совбезе мешают миру победить Covid-19 как Эболу

Столкнувшись с пандемией Covid-19, международное сообщество не сумело дать общий ответ на угрозу, а неэтичные действия отдельных стран только усугубили затрудняют выход из мирового кризиса в области здравоохранения, пишет в Le HuffPost французский эксперт Рафаэль Морель. Как отмечает автор, неспособность США, России и Китая прийти к согласию в Совбезе ООН мешают мировому сообществу скоординировать усилия по борьбе с вирусом, как это было сделано в разгар эпидемии Эболы.

Столкнувшись с пандемией Covid-19, государства на международной арене вначале действовали поспешно и в одностороннем порядке, прежде чем выработать многосторонний подход, при этом действия некоторых стран-членов Совбеза ООН были неэтичными или недостаточно этичными, отмечает на страницах Le HuffPost доктор публичного права и специалист по этике международных отношений Рафаэль Морель.

Во-первых, речь идёт о Китае, поскольку есть серьёзные основания полагать, что он скрывал важную для международного сообщества информацию и предоставил ВОЗ неполные данные о ситуации в Ухани. Отказавшись предупредить мир о масштабах и заразности вируса, Пекин помешал другим странам скорее подготовиться к пандемии, что помогло бы им избежать тысяч смертей.

Как замечает автор, хотя действия Китая явно нарушают статью 6 Международных медико-санитарных правил, согласно которой он обязан был немедленно сообщить о произошедшем, вопрос о возмещении ущебра по решению суда остаётся иллюзорным из-за слабостей Всемирной организации здравоохранения, предупреждает эксперт. По его словам, вместо иллюзорной правовой компенсации Китай взялся за критикуемую многими «дипломатию масок», то есть попытался возместить ущерб дипломатическим путём в соответствии с собственными интересами.

Ещё одним примером неэтичного поведения автор считает начатую Соединёнными Штатами «войну масок», когда китайская продукция, предназначенная для Европы, становилась объектом неприкрытого давления. Столь же спорным специалист считает решение США остановить в разгар кризиса финансирование ВОЗ — единственной международной организации, способной ускорить борьбу с пандемией.

Кроме того, Мореля беспокоят этические вопросы, связанные с решениями международного сообщества в отношении кризиса. В отсутствие доказательств внутреннего сговора, ответственность за слабость действий ВОЗ ложится на государства, не пожелавшие предоставить эффективные средства, уверен специалист. При этом от Совета Безопасности ООН — главного международного органа поддержания мира и безопасности во всём мире, наделённого множеством прерогатив, определённо ждали действий.

Как напоминает автор, в 2014 году Совбез ООН принял резолюцию №2177, в которой объявил эпидемию лихорадки Эбола угрозой миру и безопасности, сделав возможной координацию усилий международного сообщества по борьбе с этим бедствием. Этот прецедент позволял надеяться, что Совбез ООН выработает скоординированный план действий для всего мира и по борьбе с пандемией Covid-19, замечает эксперт.

По убеждению специалиста, этого не произошло, поскольку США, Китай и Россия не в состоянии договориться о том, каким должен быть ответ на текущий кризис. Россия при поддержке Китая и других стран требует отмены экономических санкций со стороны США и международного сообщества, делая этот пункт условием снятия своего вето в Совете Безопасности. США, со своей стороны, отказываются от выполнения этого условия и требуют, чтобы в окончательной резолюции упоминалось об ответственности Китая или по крайней мере китайском происхождении вируса. Из-за непримиримости этих двух позиций механизм ООН оказался парализован, подчёркивает Морель.

Тупик, поддерживаемый решениями и притязаниями трёх постоянных членов Собеза ООН, использующих своё право вето во время каждого предложения по резолюции, полностью противоречит этическим проблемам, которые должно решать международное сообщество, отмечает автор. Как может Совет Безопасности ООН не поддержать всемирное требование о прекращении огня в условиях кризиса в области здравоохранения, негодует эксперт. Как главный орган по поддержанию мира может молчать о необходимости координации международной помощи в области здравоохранения и общего ответа на эпидемию?

Как замечает специалист, этика не является существенным фактором в процессе принятия решений международным сообществом. Исправить эту ситуацию поможет пересмотр основ многостороннего сотрудничества после кризиса, одним из столпов которого должна стать этика, убеждён эксперт.