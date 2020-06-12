Эксперт FP: США расшатывают последний элемент архитектуры контроля над обычными вооружениями
В прошлом месяце Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Трамп и его команда утверждают, что Россия своими нарушениями подрывает цели договора, а также использует полёты для сбора конфиденциальной информации о гражданской инфраструктуре в Америке.
Как считает независимый журналист и дипломатический корреспондент Стефани Лихтенштейн, больше всех из-за выхода из договора пострадает сам Вашингтон, поскольку он лишится принципиально важных каналов связи с Москвой. Последствия этого шага также скажутся и за пределами США: выход из договора ещё сильнее подорвёт режим контроля над обычными вооружениями и значительно усилит риски возникновения конфликтов в Европе и за её пределами.
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