Der Spiegel: будущее «открытого неба» теперь зависит от России и Европы
США вышли из Договора об открытом небе, сообщает Der Spiegel. И теперь это соглашение находится под угрозой, а его будущее будет зависеть главным образом от России и Европы, объясняет автор статьи. Москва поставила условие, что останется в нём только при наличии надёжной гарантии непередачи США данных по «открытому небу». Кремль в свою очередь берёт на себя обязательства не передавать разведывательную информацию об американцах, но не хочет «быть в дураках».
Свой выход из договора Вашингтон объясняет тем, что Москва якобы нарушает его условия, а конкретно не позволяет совершать наблюдательные полёты над Абхазией и Южной Осетией. Несмотря на международный протест Россия считает эти государства независимыми, поэтому они не покрываются условиями договора.
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