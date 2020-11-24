Der Spiegel: будущее «открытого неба» теперь зависит от России и Европы

После выхода США из Договора об открытом небе будущее этого соглашения будет зависеть в первую очередь от России и Европы, пишет Der Spiegel. Москва согласна его сохранить, но только при наличии надёжной гарантии непередачи США разведданных. Германия также заинтересована в том, чтобы спасти договорённости. Это «важная часть европейской архитектуры по контролю за вооружением», подчёркивает немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

США вышли из Договора об открытом небе, сообщает Der Spiegel. И теперь это соглашение находится под угрозой, а его будущее будет зависеть главным образом от России и Европы, объясняет автор статьи. Москва поставила условие, что останется в нём только при наличии надёжной гарантии непередачи США данных по «открытому небу». Кремль в свою очередь берёт на себя обязательства не передавать разведывательную информацию об американцах, но не хочет «быть в дураках».

Свой выход из договора Вашингтон объясняет тем, что Москва якобы нарушает его условия, а конкретно не позволяет совершать наблюдательные полёты над Абхазией и Южной Осетией. Несмотря на международный протест Россия считает эти государства независимыми, поэтому они не покрываются условиями договора.

В свою очередь Кремль обвиняет в невыполнении договора Вашингтон, ссылаясь на «фактический запрет» наблюдательных полётов в регионах США, где нет посадочных полос для АН-30Б. Также невозможно вести разведывательную деятельность на Аляске и Гавайях. Впрочем, Россия до сих пор заинтересована в наблюдении за активностью американцев в Польше и Германии, в связи с чем пока что не собирается выходить из договора. Берлин также хочет сохранить соглашение с Москвой. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, этот договор — «важная часть европейской архитектуры по контролю за вооружением».

Джо Байден собирается пересмотреть выход из Договора об открытом небе, но для этого ему понадобится большинство в конгрессе. Расклад сил в американском парламенте будет зависить от исхода перевыборов в штате Мичиган. Однако эксперты считают, что демократическое большинство маловероятно.

После Договора об открытом небе следующим ещё более опасным ударом по сфере контроля за вооружением станет окончание срока деятельности соглашения СНВ-III. Если в начале февраля 2021 года его не продлят, то в мире впервые за последние десятилетия не останется ни одного договора, который бы ограничивал распространение ядерного оружия.