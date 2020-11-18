Fox News: в США впервые уничтожили баллистическую ракету залпом с корабля

Соединённые Штаты в рамках испытаний впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с военного корабля, сообщает Fox News со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне США.

Испытательная МБР стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане и была сбита в космосе передовой ракетой SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.



«Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 BlockIIA в рамках системы противоракетной обороны Aegis, — заявил директор Агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл. — Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, оснащённое ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет, что является шагом в процессе определения, насколько она пригодна как часть архитектуры многоуровневой защиты родины».



Предыдущие испытания по нейтрализации межконтинентальных баллистических ракет проводились с использованием ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с баз на Аляске и в Калифорнии.

Как отмечает Fox News, американские военные спешно пытаются нарастить силы ПРО на суше и на море на фоне того, как угроза со стороны ядерных сил КНДР, Китая и России продолжает расти.



Так, 10 октября, в 75-ю годовщину основания Трудовой партии Кореи, Пхеньян продемонстрировал свою самую крупную МБР.



А в 2017 году Северная Корея провела испытания трёх межконтинентальных баллистических ракет, в радиус действия которых, по мнению большинства экспертов, попадает вся территория Соединённых Штатов.